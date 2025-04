San Marino sfida l'Imolese per uscire dalla zona playout in Serie D

Prova a saltare fuori dalla zona playout il San Marino. E oggi l’occasione è buona, a pochi giorni dalle festività di Pasqua, davanti al pubblico amico del ’Calbi’ di Cattolica nei novanta minuti contro l’Imolese. Il successo di appena qualche giorno fa nello scontro diretto sul campo della Sammaurese ha riacceso prepotentemente le speranze dei titani. Che oggi avranno a che fare con un’Imolese che, al contrario, non ha più molto da chiedere a questa stagione, staccata di 12 punti dalla zona playoff quando ne restano soltanto nove a disposizione. I biancazzurri di mister Biagioni, quindi, dovranno essere in grado di non sbagliare con gli emiliani, ma dovranno anche confidare in qualche passo falso delle dirette concorrenti in questo finale di stagione incandescente per quel che riguarda la lotta salvezza. Una delle squadre che il San Marino tiene sott’occhio è proprio quel Piacenza che oggi andrà a fare visita allo United Riccione al ’Nicoletti’. United che negli ultimi giorni si è aggrappato ai fatti di cronaca per caricarsi. Infatti, lo United da poco più di qualche giorno ha lasciato l’ultimo posto della classifica, ma non per meriti sul campo. Il -15 rifilato allo Zenith Prato, reo di aver schierato un calciatore non tesserato, ha messo ora il Riccione in una posizione di vantaggio, seppur piccolissima. Tanto da fare uscire i biancazzurri dalla zona retrocessione diretta, senza nemmeno essere scesi in campo. Complice, la ’retrocessione’ dello Zenith all’ultimo posto e il vantaggio negli scontri diretti con il Fiorenzuola (0-0 all’andata e 2-1 al ritorno). Un vantaggio che nelle ultime tre gare della stagione i romagnoli avranno il compito di provare a mantenere. A partire dalla gara di oggi davanti al pubblico amico con il Piacenza. Ora la missione non è impossibile, ma lo United dovrà provare a cambiare rotta in extremis, dopo un girone di ritorno disastroso.

Serie D. Girone D (32ª giornata, ore 15): Cittadella Vis Modena-Ravenna, Corticella-Prato, Fiorenzuola-Lentigione, Forlì-Pistoiese, Progresso-Sammaurese, San Marino-Imolese, Tau Altopascio-Tuttocuoio, United Riccione-Piacenza (Stadio Nicoletti, Riccione), Zenith Prato-Sasso Marconi.

Classifica: Forlì 78; Ravenna 71; Tau 59; Pistoiese, Lentigione 58; Imolese 46; Cittadella Vis Modena 43; Prato, Tuttocuoio 39; Sasso Marconi 36; Progresso, Piacenza 35; San Marino 34; Corticella 33; Sammaurese 24; United Riccione, Fiorenzuola 22; Zenith Prato 21.