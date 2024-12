San Marino sfiderà Austria, Romania, Bosnia e Cipro nelle qualificazioni Mondiali 2026

Austria, Romania, Bosnia e Cipro. La Nazionale di San Marino ieri ha conosciuto le future avversarie nelle qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti del 2026. In occasione dei sorteggi organizzati nel quartiere generale della Fifa a Zurigo, a mezzogiorno di ieri, i biancazzurri del Titano erano inseriti nella quinta fascia insieme a Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra e Liechtenstein. Nessuna di queste, dunque, avrebbe potuto condividere il raggruppamento di San Marino.

Dodici i gironi, metà dei quali composti da quattro squadre ed i restanti da cinque squadre. A questi ultimi guardava San Marino, sorteggiato come seconda squadra nel pot 5 da Gianluca Zambrotta, l’ex centrocampista campione del mondo con l’Italia nel 2006. Per la Nazionale di Cevoli non si profilano sfide inedite.

Con l’Austria sono due i precedenti in coda agli anni Novanta: 0-7 a Graz e 1-4 a Serravalle, con rete su rigore realizzata allora dal bomber Andy Selva. Con la Romania, invece, due partite nelle qualificazioni agli Europei di Svezia 1992: la prima esultanza assoluta, con Valdes Pasolini (Serravalle, 1-3) e una sconfitta a Bucarest (0-6).

Con la Bosnia due precedenti nel 2005: a Serravalle si esulta per una rete di Andy Selva (1-3), sempre lui, mentre a Zenica il confronto è terminato 3-0 per i padroni di casa. Con Cipro sono addirittura sette i precedenti, tra cui il più recente a giugno in amichevole (1-4, in gol Giocondi). Nelle altre sei sfide di qualificazione agli Europei e alla Nations League, altrettanti successi ciprioti con porta inviolata.

I gironi. Gruppo A: vincente Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo. Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo. Gruppo C: Perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia. Gruppo D: Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian. Gruppo E: Vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria. Gruppo F: Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia. Gruppo G: Perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta. Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino. Gruppo I: perdente Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia. Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein. Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra. Gruppo L: Perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Far Oer, Gibilterra.