San Marino U21 si lecca le ferite: "Noi all’altezza per metà partita"

"Nei primi 35 minuti siamo stati veramente all’altezza della situazione". E se li tiene stretti quei 35 minuti Matteo Cecchetti, allenatore della Nazionale Under 21 di San Marino che giovedì pomeriggio a Latina ha ceduto all’Italia nell’ultima trasferta delle qualificazione al prossimo Europeo. Ma non senza lottare fino a quando ne ha avuto la forza contro un avversario, naturalmente, di assoluto valore. "All’inizio a livello tecnico e tattico ci siamo comportati molto bene come avevo chiesto ai ragazzi – spiega il commissario tecnico dei giovani titani – Poi il vantaggio dell’Italia ha un po’ il corso della partita. Avremmo potuto essere un po’ più bravi, e forse fortunati, ad andare all’intervallo soltanto sotto di un gol". Lucida anche l’analisi della seconda parte di gara. "C’è stata partita almeno fino al quarto gol dei nostri avversari (7-0 il risultato finale, ndr) – dice – Dopo c’è stato, come può succedere in questi casi, proprio un crollo fisico più che mentale. E l’Italia ha potuto prendere il largo". Riconosce i meriti dell’Under 21 di San Marino il commissario tecnico dell’Italia, Carmine Nunziata. "San Marino è stato bravo – dice al termine del match – a tenerci testa in quella prima mezz’ora. Sapevamo che non sarebbe stato facile fino a quando non avremmo sbloccato il risutato. Perché magari ci si innervosisce, ma va dato merito anche a quello che in quella prima parte di gara hanno fatto gli avversari". Finisce così il programma di trasferte della Nazionale Under 21 sulla strada per Euro 2025. Ma non quello casalingo. Martedì prossimo, infatti, è in programma il penultimo impegno del biennio, al San Marino Stadium contro la Turchia (calcio d’inizio alle 20.30, il prezzo intero dei biglietti d’ingresso allo stadio è di 5 euro, ingresso gratuito per Under 15 e disabili). Poco più di un mese dopo i titani del commissario tecnico Cecchetti scenderanno in campo per la gara, sempre valevole per le qualificazioni ad Euro 2025, contro la Lettonia: la partita è in programma martedì 15 ottobre alle 18.30, sempre davanti ai tifosi di casa. Altre due partite casalinghe, quindi, per chiudere l’avventura cercando di aggiungere sempre qualcosa in più dal punto di vista della prestazione.