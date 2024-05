"San Miniato e Monterotondo pareggiano 3-3 in una partita emozionante a Siena"

SAN MINIATO

3

MONTEROTONDO

3

SIENA – Sei realizzazioni e tante emozioni nella avvincente partita tra il San Miniato e il Monterotondo. Le due formazioni, decise a offrire il meglio anche nell’ultima gara del 2023-2024 per quanto riguarda la stagione regolare, danno vita in effetti a un interessante confronto in linea con le aspettative di realtà capaci di esprimersi al meglio, come hanno fatto del resto anche nell’arco di questo torneo. Nel festival del gol, le firme di Mensini, Massacci, Guerrera per i padroni di casa, due volte Thiam e una Loizzo per l’undici ospite. Finisce dunque 3-3 la sfida d’epilogo.