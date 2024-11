San Quirico frena, Acquaviva in testa. Impresa Casolese in casa dell’Orbetello

Nel Girone C, spicca senza dubbio la pesante battuta d’arresto del Pianella, battuto 3-1 in casa dal Monterotondo, che si avvicina a un solo punto di distanza dai senesi. Dopo un buon inizio del Pianella, con diverse occasioni da rete, gli ospiti passano in vantaggio al 37’ con Ferretti, e raddoppiano con Giordano già prima dell’intervallo. Nella ripresa il Pianella si rovescia in attacco e accorcia le distanze all’82’ con Bonucci, ma tre minuti dopo Corrado chiude definitivamente la partita. Torna invece al successo dopo tre pareggi la Casolese, che in trasferta frena la corsa della capolista Orbetello (0-1 il risultato finale) e si porta a quota 14 punti. Brutta batosta, invece, per il San Miniato, travolto 4-0 dal Venturina e dal centravanti Martini, autore di tutte le quattro reti che permettono ai biancoazzurri di agganciare l’Orbetello.

Aggancio che non riesce al Badesse, al quale non bastano le reti di Ndiaye e Bassa per andare oltre il 2-2 contro il Sant’Andrea. Nelle retrovie si assiste all’importante vittoria del Radicondoli, che grazie alle reti di Tuveri e Girolami supera 2-1 il Fonteblanda e si allontana dalla zona play out. Termina a reti bianche, infine, il derby valdelsano tra Gracciano e San Gimignano.

Nel Girone F il San Quirico perde nuovamente la testa della classifica, fermato sull’1-1 in trasferta dal Cortona: buona gara dei padroni di casa, che creano più occasioni degli avversari e trovano il vantaggio con Bottonaro al 56’. Gli ospiti sono protagonisti di una bella reazione dopo lo svantaggio, ottenendo il pareggio con Maggini al 75’ e sfiorando addirittura la vittoria con una clamorosa occasione di Crisci dieci minuti dopo. Continua invece la rincorsa del Piancastagnaio, che dopo un inizio di stagione stentato sembra aver trovato la giusta continuità: i bianconeri battono 2-0 il fanalino di coda Olmoponte con le reti di Demuru e Magini ed entrano in zona play off. Per una squadra amiatina in crescita, si registra invece il prosieguo del momento difficile dell’Amiata, che con lo 0-2 casalingo contro il Montalcino (reti di Biagiotti e D’Aniello) registra la quarta partita consecutiva senza vittorie, ritrovandosi a tre sole lunghezze dalla zona play out. Battuta d’arresto anche per il Ponte d’Arbia, che in casa cede 1-0 alla capolista Acquaviva, mentre il Torrenieri, pur non andando oltre l’1-1 contro il Valdichiana, resta in zona play off.