San Quirico: inizio boom. In testa con l’Acquaviva

E’ stato sicuramente un buon inizio di campionato, quello del San Quirico: la squadra di mister Francesco Paesano, dopo aver superato nella prima giornata il Lucignano, domenica ha battuto anche il Valdichiana in trasferta, portandosi in prima posizione e dimostrando di essere una squadra ben affiatata e decisa a riprendere il discorso da dove lo aveva lasciato lo scorso giugno, fermandosi a pochi passi dalla promozione. A iniziare meglio la sfida di domenica è stata, in realtà, la squadra aretina, che è andata due volte vicina al vantaggio (al 3’ e al 15’) con una punizione di Pica e un tiro dalla distanza di Cappelli. Come già avvenuto in altre occasioni, però, il San Quirico ha dimostrato di possedere, sotto il cofano, un motore diesel, è cresciuto alla distanza e, alla prima vera occasione, è passato in vantaggio, grazie ad una pregevole punizione di Pasquini al 34’. E’ stata una grande iniezione di fiducia per i giallorossi, che nel finale della prima frazione hanno sfiorato due volte il raddoppio con Cerbone e Crisci. Nella ripresa il Valdichiana ha provato a riaprire la sfida, ma la difesa ospite non ha mai veramente traballato. Il match si è riacceso nel finale, quando Duranti ha conquistato un rigore per il San Quirico facendosi abbattere in area e, dal dischetto, il solito Pasquini ha trasformato il 2-0. Il Valdichiana, rimasto anche in dieci per l’espulsione di Martini, ha trovato un gol fortunoso solo in pieno recupero, quando portiere e difesa hanno gestito male un cross di Vichi che è terminato in porta. Troppo poco per impedire al San Quirico di portare a casa tre punti preziosissimi. E’ ovviamente troppo presto per immaginare dove potranno arrivare i giallorossi, che hanno comunque dimostrato qualità importanti e, per il momento, si godono la testa della classifica a punteggio pieno in coabitazione con l’Acquaviva, in attesa della prossima sfida con il fanalino di coda Montalcino: un’importante occasione per cercare il terzo successo consecutivo.