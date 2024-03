Sancascianese accende il derby col Barberino. Becattini indica la rotta: "Dedicato a Raspollini»

Il gran derby è servito. Domani nel campionato di Prima categoria si gioca alle 15 Sancascianese-Barberino Tavarnelle, sfida che racchiude tanti significati. "Tutti insieme nel ricordo di Silvano Raspollini, dirigente simbolo della Sancascianese scomparso nei giorni scorsi - afferma il dg gialloverde, Duccio Becattini -. E anche per superare il periodo negativo della squadra. Questo lutto ci ha unito ancora di più e ci deve rafforzare, giocheremo col lutto al braccio e per dedicare l’incontro a Silvano che ci guarderà dall’alto come se fosse il 12° uomo in campo. Per ricordarlo, in questo fine settimana, tutte le partite casalinghe della Sancascianese saranno giocate dalle squadre con il lutto al braccio. Prima dell’inizio del derby di domani pomeriggio sarà esposto uno striscione e i giocatori deporranno un mazzo di fiori, con la sua foto che rimarrà indelebile all’interno del club".

Per quanto riguarda il calcio giocato sarà un incontro delicatissimo con la Sancascianese che viene da 5 sconfitte e un pareggio, ottenuto domenica scorsa sul campo dell’Albacarraia. "Non si è realizzato nessun gol nelle ultime 6 gare - precisa Becattini - e ne abbiamo subiti 5. Mentre nella parte precedente di stagione eravamo fra i migliori attacchi del campionato, poi tante realizzazioni sbagliate ed episodi sfortunati. Domani saremo quasi al completo con gli importanti rientri di Lumachi e Sandroni, insieme alla piena fiducia al mister Tramacere Falco. Serve una pronta reazione e tornare ad imporre il nostro gioco e valore, grazie anche al sostegno del nostro caloroso pubblico. Abbiamo tre gare di alta difficoltà: Barberino Tavarnelle, Jolo e Cerbaia di cui due in casa, cercheremo di vendere cara la pelle e in caso di vittoria sarà dedicata a Silvano Raspollini".

Domani sarà un derby dagli alti contenuti tecnici ed agonistici, con in campo anche l’ex di turno l’attaccante Edoardo Morina che da pochi mesi è passato al Barberino Tavarnelle e ha già realizzato 5 gol.

Francesco Querusti