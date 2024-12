Sangio, certezze azzurre. Della Spoletina punto fermo

Matteo Della Spoletina è il giocatore con il maggior minutaggio accumulato nel corso della prima parte della stagione. Il difensore, che ha compiuto 27 anni alla vigilia di Natale, è l’elemento di Marco Bonura che di più rispetto ai compagni ha messo piede sul rettangolo verde. E’ stato sempre presente in tutte le 17 prime partite di campionato, eccezion fatta per due occasioni ha giocato per l’intera durata della gara.

Non è da meno, ma con un minutaggio leggermente minore sulle gambe, capitan Nannini con 1488 minuti a referto frutto di 17 presenze, seguono Santeramo con 1260 minuti e 14 gettoni di presenza e, subito dopo, gli attaccanti Bocci e Rotondo, in campo per 17 gare, rispettivamente per 1239 e 1220 minuti.

Un altro fedelissimo di Marco Bonura è Gabriele Fumanti, se non fosse stato per un infortunio che lo ha tenuto lontano dai giochi per quasi un mese è sempre stato presente nelle altre gare scendendo in campo 12 volte per un totale di 917 minuti. Il 2006 più utilizzato di altri è il difensore Mirko Chelli con 909 minuti su 11 partite mentre, tra i 2005 in rosa, è Romanelli ad aver visto più volte il rettangolo verde dei sui coetanei con 996 minuti distribuite in 17 gare. Sei minuti di più del portiere Barberini, fermo a 990’.

Il tutto, naturalmente, si azzererà nel corso del girone di ritorno, con la prima gara prevista il 6 gennaio in casa contro il Figline che, proprio nelle ultime ore, si è rinforzato in attacco con l’arrivo del ventiquattrenne Gozzerini ex, tra le altre, di Scandicci e Badesse in questa prima parte di stagione a Fiorenzuola.

Proprio per mantenere il ritmo partita in vista della ripresa ufficiale della stagione, Nannini e compagni giocheranno questa mattina alle 11 un’amichevole a Grassina contro i rosso verdi di Marco Cellini partecipanti al campionato di Eccellenza.

Si rivedranno in campo anche Nieri e Gianassi, non ci sarà l’ultimo acquisto Foresta che per impegni familiari precedentemente presi all’accordo siglato con il Marzocco rientrerà in Valdarno solo nella mattinata del 2 gennaio quando si riprenderà l’attività dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore azzurro.

Massimo Bagiardi