Sangio e Montevarchi a caccia del riscatto. Bonura e Lelli alla prova derby per il rilancio

Il derby numero 105 è servito. Oggi al Fedini di San Giovanni, con fischio d’inizio alle 14.30, andrà in scena il confronto più sentito della vallata valdarnese aretina tra la Sangiovannese di Marco Bonura e il Montevarchi di Nico Lelli Lelli. Entrambe appaiate a quota 10 punti in classifica e reduci da due sconfitte a Siena per gli azzurri e al Brilli Peri con il Figline per i rossoblù, cercano il riscatto e il conseguente rilancio in graduatoria dopo un inizio di campionato più a ombre che luci. In casa del Marzocco proprio il tecnico vuole una risposta dai suoi dopo il passo falso di una settimana fa, confidando anche nell’ottimo ruolino interno che fino a questo punto, se si esclude il pareggio riagguantato dal Trestina al 96’, ha visto bottino pieno nelle quattro gare giocate: "Sono partite che niente hanno da vedere con tante altre, sono per certi versi facilissime da preparare perché non hanno bisogno di tante presentazioni. Entrambi arriviamo con 10 punti in classifica ma dal canto nostro vogliamo assolutamente andare avanti nel buon momento tra le nostra mura anche perché in trasferta abbiamo fatto fino a oggi molta fatica. La formazione? Sicuramente non potrò avere Gianassi e Bargellini, per il resto sono tutti a disposizione e ho qualche dubbio che scioglierò soltanto in queste ore. Ma non stravolgerò l’assetto delle ultime settimane". Anche in casa del Montevarchi è stata una settimana particolare per Lelli e la sua squadra, chiamati a dare una risposta importante nella partita più attesa della stagione: "Mi aspetto una reazione e sono certo che i ragazzi giocheranno una gara all’altezza della situazione – ha detto il presidente Angelo Livi – Lelli non è in discussione. Abbiamo confermato, se ce mai ce ne fosse stato bisogno, piena fiducia nel progetto. Crediamo nell’idea di calcio che abbiamo sposato. È chiaro che ci vorrà un po’ di pazienza.

"E’ una partita facile da preparare, perché le motivazioni ci sono già di per se – ha aggiunto mister Nico Lelli - Dobbiamo sicuramente invertire due partite negative e riportare la squadra in una classifica che merita. La partita? Dal punto di vista tattico sarà sulla falsa riga della gara di domenica scorsa, perché la Sangiovannese è un collettivo che fa della fase difensiva e della fisicità il proprio punto di forza. Quindi sarà un match difficile e dovremmo avere grande pazienza. In questo momento abbiamo qualche piccolo acciacco però rimane solo Vecchi indisponibile poi e qualche giocatore, come Franco, che deve ritrovare il ritmo gara. Anche Martinelli, che ha accusato un piccolo affaticamento, è recuperato".

Massimo Bagiardi

Marco Corsi