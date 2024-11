Sangio fuori dalla Coppa. Della Spoletina non basta

SANGIOVANNESE

1

F. GAVVORANO

2

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Lorenzoni, Chelli, Santeramo (75’ Pertica); Della Spoletina, Shenaj (68’ Romanelli), Bertaso (60’ Nannini), De Angelis (68’ Sabattini), Pertici; Lombardi (60’ Nieri), Rotondo.

All. Bonura.

F. GAVORRANO (3-4-1-2): Romano; D’Agata, Cellai, Morelli; Grifoni (63’ Scartoni), Rosini (57’ Cret) Kondaj, Lo Sicco, Kernezo (68’ D’Este), Tatti; Pino (79’ Brunetti).

All. Masi.

Arbitro: Mancini di Pistoia.

Reti: 7’ Tatti, 14’ Lo Sicco rig., 78’ Della Spoletina.

NOTE - Spettatori 150. Ammoniti Grifoni, Tatti, Pertica (dalla panchina). Espulsi Cellai e Della Spoletina.

SAN GIOVANNI - Alla Sangiovannese non basta una grande prestazione per superare il turno di Coppa Italia. A festeggiare è il Follonica Gavorrano che con due reti in apertura di partita conquista la qualificazione agli ottavi. Troppo sciupona, soprattutto nel primo tempo, la compagine di Marco Bonura. Valdarnesi e maremmani scendono in campo con due formazioni profondamente mutate rispetto agli ultimi incontri giocati in campionato. Nella Sangiovannese c’è il debutto dal primo minuto dei due ultimi arrivati, vale a dire i centrocampisti De Angelis che in campionato già qualche minuto aveva messo piede in campo e Bertaso, che rispetto al compagno non aveva mai giocato fino a questo punto. Nel primo tempo, nel giro di 13 minuti, gli ospiti mettono subito la gara su binari a loro favorevoli. Al 7’ Kernezo mette un gran cross a tagliare sul secondo palo, difesa azzurra immobile, e Tatti è pronto all’appuntamento di destro a sbloccare il risultato. Sei minuti dopo ancora Kernezo viene strattonato in area da Lorenzoni e guadagna un tiro dal dischetto che Lo Sicco realizza di potenza all’angolo alto. La Sangiovannese, però, non demorde assolutamente e costruisce almeno quattro palle nitide in area, colpisce anche un palo, l’estremo maremmano compie tre interventi miracolosi ma, al duplice fischio, il risultato non cambierà. Troppo severo il doppio svantaggio al termine dei primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa gli azzurri gettano il cuore oltre l’ostacolo, gli ospiti colpiscono anche un palo con Pino ma a una manciata di minuti dalla fine è la rete di Della Spoletina su punizione a riaccendere le speranze degli azzurri che però, nonostante il forcing finale e la superiorità numerica per l’espulsione di Cellai, resteranno vane. Per gli azzurri l’avventura in Coppa termina qui e da ora in avanti tutte le forze si concentreranno solo ed esclusivamente sul campionato per raggiungere quanto prima la salvezza matematica.

Massimo Bagiardi