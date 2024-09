Sangio, la beffa perfetta. Raggiunta in extremis

SANGIOVANNESE

1

TRESTINA

1

SANGIOVANNESE (3-5-2) - Barberini; Della Spoletina, Fumanti (21’ pt Chelli), Santeramo; Bargellini (24’ st Pertica), Pardera (18’ st Romanelli), Nannini, Sabattini, Gianassi (43’ st Lorenzoni) Rotondo (24’ st Nieri), Bocci. A disp: Gioli, Shenaj, Pertici, Lombardi. All. Bonura

TRESTINA (3-5-2) - Fratti; Sensi (35’ st Vietina€, Bucci (28’ st Nuti), Grea; Nouri (16’ st Tacconi), Arduini (13’ st De Souza), Lisi, Serra (16’ st Dottori), Giuliani; Ferri Marini, Mencagli. A disp: Cerroni, Bergoglio, Ubaldi, Bartolucci. All. Calori

ARBITRO - Omar Abou El Ella di Milano (Gianmarco Amato di Aprilia e Federica Ciufoli di Albano Laziale)

MARCATORI - 44’ pt Bocci (S), 50’ st rig, Mencagli (T)

NOTE - Spettatori 300 circa. Ammoniti: Grea, Serra, Bargellini, Rotondo, Pertica

SAN GIOVANNI - La Sangiovannese si mangia l’impossibile e il Trestina ne approfitta nell’ultimo dei minuti di recupero per portare a casa un pareggio che vale oro colato. Finisce 1-1 e sono gli azzurri di casa a recitare il mea culpa. È la quarta di campionato, il Virgilio Fedini offre un colpo d’occhio notevole per il nuovo manto erboso davvero di ben altre categorie. Marco Bonura e Simone Calori, i due tecnici già compagni di squadra nella Sangiovannese 2000-2001, non cambiano praticamente niente rispetto agli schieramenti di una settimana fa con la sola novità, tra i padroni di casa, di Gianassi dal primo minuto al posto di Perici. È una bella giornata con temperature in linea con le medie stagionali. La prima frazione è tutt’altro che spettacolare, le due squadre non creano insidie alle difese e per scrivere qualcosa tocca attendere il 21’ quando Bonura è costretto a rinunciare a Fumanti per infortunio e a mandare in campo il 2006 Chelli. Sembrava tutto pronto per andare al duplice fischio negli spogliatoi sullo 0-0 ma al 44’ ecco il goal che sblocca la partita; gran cross dalla destra di Bargellini, sul secondo palo arriva in spaccata Bocci che porta avanti i padroni di casa. Si va al riposo sull’1-0 azzurro. La ripresa la Sangiovannese si mangia due goal impossibili prima con Della Spoletina e poi con Bocci negli istanti di recupero combina la frittata. Fallo di Lorenzoni su Ferri Marini, dal dischetto Mencagli centralmente porta in Umbria un pareggio insperato.

Massimo Bagiardi