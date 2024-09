Sangio-Terranuova, stavolta si fa sul serio

QUI SAN GIOVANNI

Da oggi si fa davvero sul serio. Si apre ufficialmente la stagione in serie D e per la Sangiovannese ci sono i preliminari di Coppa Italia al cospetto della sua bestia nera per eccellenza come il Terranuova Traiana, che nel corso delle ultime stagioni tra amichevoli e gare a "punti" non è mai riuscito a battere. Con fischio d’inizio alle 17 al Fedini di San Giovanni azzurri di Marco Bonura e biancorossi di Marco Becattini tenteranno di poter sgambettare l’un l’altra per poter accedere al primo turno e partire con il piede giusto. Marco Bonura sa che i suoi non possono sbagliare: "Assolutamente no, da oggi prende il via la stagione ufficiale e non possiamo più permetterci di compiere passi falsi come accaduto nel corso del pre-campionato. Magari gli errori rientrano in un percorso di crescita portato avanti durante le settimane lavorative ma oggi dovrà essere tutt’altra storia, sono peraltro sicuro che i miei almeno sotto il punto di vista mentale non sbaglieranno sicuramente la partita anche perché un conto, proprio per la testa del giocatore, e giocare un’amichevole un altro una gara che porta a qualcosa di concreto".

Saranno cinque le assenze certe e tutte per infortunio: il portiere Patata, il difensore Chelli, i centrocampisti Romanelli e Gianassi oltre all’attaccante Nieri. Il neo arrivato Pertica è a corto di condizione oltre che squalificato. Sarà gara secca, in caso di parità al 90° si procederà direttamente ai calci di rigore.

QUI TERRANUOVA

Prima ufficiale del campionato di serie D 2024-2025 al Fedini di San Giovanni per il Terranuova Traiana di Becattini, nello stesso impianto dove il 16 giugno scorso i biancorossi conquistavano la promozione in quarta serie pareggiando 1-1 con il Giulianova al termine dei playoff nazionali di Eccellenza. A descrivere la determinazione dei terranuovesi in vista del preliminare di coppa è il presidente della prima squadra Luciano Morbidelli.

"Quella di oggi – spiega – sarà una gara di richiamo, visto che si affrontano due squadre valdarnesi. Noi ci presentiamo da matricola, schierando tutte le forze a disposizione. Siamo fiduciosi per la prestazione, ma il cammino più importante resta quello in campionato". Resta viva la preoccupazione per il recupero di Saitta, l’escluso eccellente dalla competizione odierna, anche se il difensore biancorosso potrebbe restare fuori per meno tempo del previsto. Out anche Bega, su cui pesa una squalifica che lo terrà fuori per una giornata. Porte aperte se fossero necessari altri interventi di mercato.

"Mai dire mai – chiarisce – Sui ‘vecchi’ non abbiamo problemi. Dobbiamo osservare ancor meglio le quote e capire se saranno necessari degli aggiustamenti. In ogni caso sarà il mister a darci indicazioni più precise, in base alle sue esigenze. In base alle nostre possibilità saremo ben lieti di accontentarlo".

Massimo Bagiardi

Francesco Tozzi