Sangiovannese, esonero di Bonura. Morandini. “Ma le colpe non sono sole sue...”

Arezzo, 24 marzo 2025 – Durissimo il commento in sala stampa del direttore generale della Sangiovannese Giuseppe Morandini al termine della sconcertante prestazione di ieri contro L'Orvietana. "È stata una prova indecorosa -ha detto il Dg - Una squadra senza anima, senza mordente, con un approccio totalmente sbagliato. Una cosa che non ci aspettavamo assolutamente. L'unica mossa che potevamo fare per cercare di salvare la situazione era quella di esonerare l'allenatore, e debbo dire che anche Bonura, quando glielo abbiamo comunicato, ci ho fatto capire che se l'aspettava, perché il momento è davvero complicato" . "Vediamo adesso con un nuovo tecnico se cambierà qualcosa anche in vista, eventualmente, dei playout - ha aggiunto Beppe Morandini - Bonura, che è un gran signore, ha pagato per tutti, ma la colpa non è solamente sua, ma è anche dei giocatori. Siamo davvero molto delusi".

In queste ore la società deciderà quale sarà il sostituto, e non è certamente una scelta facile anche perché un allenatore che arriva adesso, ad appena nove giornate dalla fine del campionato in una situazione così complicata è difficile trovarlo. Tra i nomi che si fanno quello di Loris Beoni, ma ci sono anche altri nomi sul taccuino della società azzurra. Domani dovrebbero essere sciolte tutte le riserve.