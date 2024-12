Sangiovannese-Flaminia: sfida cruciale per la classifica, assenze pesanti per Bonura

La Sangiovannese è pronta a ospitare il Flaminia Civita Castellana in uno scontro che, classifica alla mano, è di vitale importanza per entrambe le formazioni. In particolar modo per quella azzurra di Marco Bonura che, in caso di successo contro i viterbesi, potrebbe portare a sei le lunghezze di distanza proprio sulla compagine di Giovanni Abate, che da un mese circa ha sostituito l’ex trainer della Sangio Federico Nofri, per poi cercare di chiudere come si deve il 2024 nella trasferta tutta che si giocherà il 22 dicembre a Terranuova.

Venendo però alla partita di domani saranno sicuramente due le assenze in casa del Marzocco. Saranno costretti a restare ai box sia l’esterno mancino Gianassi che l’attaccante Nieri, i cui esami ecografici ai quali si sono sottoposti in settimana hanno per fortuna dato il via libera alla ripresa totale della attività dopo un lungo periodo di stop. Gianassi potrebbe tornare tra i convocati nella gara con il Figline il 5 gennaio del nuovo anno, per quanto riguarda l’attaccante si spera di poterlo avere totalmente a disposizione a Terranuova anche se non è da escludere che, fin da domani, anche per fare numero, possa sedersi in panchina.

Qualche problema per il 2006 Chelli, è febbricitante ma dovrebbe comunque recuperare. Riuscisse in questo intento, considerato il ritorno di Santeramo dal turno di squalifica, non è da escludere che l’allenatore opti per un centrocampo decisamente robusto con due esterni over, vale a dire Della Spoletina a destra e Pertica a sinistra con la conferma del trio consueto composto da Nannini, Romanelli e Sabattini che sta vivendo un periodo molto importante di forma nello scacchiere della formazione azzurra.

Le scelte sono scontate per il reparto avanzato che sarà ancora composto da Bocci e Rotondo con il primo che manca al gol praticamente da un mese, e più precisamente dalla partita del 17 novembre scorso contro il Ghiviborgo. Sempre domani la Gradinata Marco Sestini, cuore pulsante del tifo organizzato, ha organizzato una lotteria in occasione del Natale. I biglietti saranno venduti sia all’ingresso della tribuna che in prossimità di quello della gradinata stessa per quanti vorranno aderire all’iniziativa.