Sangiovannese in trasferta a Livorno: tre assenze ma torna Sabattini

di Massimo Bagiardi

SAN GIOVANNI

Saranno sicuramente tre le assenze nella Sangiovannese che domani è attesa all’Armando Picchi di Livorno contro i locali di Paolo Indiani, che guidano la classifica a cinque lunghezze di distanze dal Seravezza corsaro domenica scorsa al Fedini. Non potranno essere disponibili il difensore Santeramo, che nell’ultimo turno di campionato ha rimediato la quinta ammonizione stagionale, e gli infortunati Gianassi, il cui ritorno in campo potrebbe essere all’inizio del nuovo anno, e l’attaccante Nieri che si spera di poter recuperare magari per l’ultima partita del girone di andata, il 22 dicembre, a Terranuova contro i biancorossi di Marco Becattini.

A fronte di queste assenze c’è il ritorno, cosa non da poco, di Sabattini a centrocampo dopo aver scontato la squalifica domenica scorsa. Il giocatore pesarese, peraltro, è l’ex da parte azzurra di questo incontro e, ironia del destino, condannò nel passato torneo, in zona Cesarini, proprio l’allora formazione di Atos Rigucci nell’1-0 labronico che resta l’ultimo precedente tra le due formazioni. Anche Cosimo Bargellini, classe 2006, dopo oltre un mese di assenza, è tornato arruolabile da una settimana e domani potrebbe essere utilizzato a gara in corsa qualora ce ne fosse necessità.

Anche Pertica, dal canto proprio, uscito malconcio con il Seravezza, dovrebbe rispondere presente alla chiamata di Marco Bonura che confermerà il classico 3-5-2 con Patata in porta, linea difensiva da destra a sinistra con Della Spoletina, Fumanti e Chelli, a centrocampo Pertica e Pertici esterni assieme a Nannini, Romanelli e Sabattini che avrà il compito di innescare le giocate di Bocci e Nieri che andranno a concludere lo schieramento.

Si giocherà alle 16 e non come originariamente previsto alle 14.30, la causa è da ricercare nei banchi dei mercatini natalizi allestiti nei dintorni dello stadio e che chiuderanno alle 13.30. Quella in programma domani sarà la 13esima sfida complessiva tra Livorno e Sangiovannese. Il bilancio complessivo delle 12 partite precedentemente giocate in serie C, D ed Eccellenza regionale vede al momento 5 successi azzurri, 4 dei labronici e 3 soli incontri finiti in parità, tra questi uno soltanto sulla sponda tirrenica e si riferisce, addirittura, al primo confronto della storia fra le due formazioni, esattamente il 15 Dicembre del 1974, 1-1 con vantaggio dei padroni di casa a firma del difensore Martin e pari per il Marzocco a firma Marco Vastini. Sono 50 anni giusti giusti, insomma, che all’Ardenza non esce il segno "X" e dove il bilancio dalle sei sfide precedenti parla di tre successi del Livorno, un pari appunto e due affermazioni della Sangiovannese.