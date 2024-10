SANGIOVANNESE. Subito un gol al rientro, Nieri sorride: "Rotto il digiuno non voglio fermarmi»

Michelangelo Nieri si è finalmente sbloccato. L’attaccante della Sangiovannese, dopo un periodo di stop forzato a causa di un infortunio rimediato nella prima amichevole estiva giocata a Terranuova, ha finalmente conquistato domenica scorsa un posto da titolare e alla prima palla buona che gli è capitata tra i piedi ha subito lasciato il segno col gol vittoria ai danni della Fezzanese. È uscito per infortunio a una manciata di minuti dalla fine ma, come lui stesso rassicura, solo una botta e niente più: "Mi hanno toccato duro al malleolo, lì per lì ho temuto il peggio poi la situazione è migliorata e ho ripreso ad allenarmi". Si è tolto un peso, lui che ha il compito di bucare le difese avversarie: "Cominciava a pesarmi il fatto di non segnare ma l’infortunio rimediato in pre-campionato mi ha purtroppo tenuto fermo per quasi due mesi. Finalmente ho rotto il digiuno e il mio obiettivo, adesso, è continuare a fare più gol possibili". Proseguendo magari nella trasferta di sabato a Tavarnelle col San Donato, una gara thrilling per più svariate ragioni: "Hanno soli due punti in classifica, un gol all’attivo e perlopiù su calcio di rigore in sei partite fin qui giocate. E’ una partita thrilling dove abbiamo tutto da perdere e niente da guadagnare e dovrà essere giocata con la massima intelligenza, cercando di partire più forti possibili proprio per intimorirli. Loro di sicuro vorranno puntare all’intera posta, non credo abbiano alternative".

Mas. Bag.