Sangiustese. "A Fano abbiamo solo da perdere. Voglio una squadra sempre sul pezzo»

"Contro l’ultima della classe c’è solo da perdere, non dobbiamo sottovalutare il match contro Fano ma stare sul pezzo e concentrati". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, chiede alla squadra di ripetere le stesse prestazioni offerte nel girone di ritorno. "Il Fano non è una squadra allo sbando, ha perso per un solo gol contro Maceratese e Montegranaro, sarà una gara come le altre". I rossoblù sono reduci dal pareggio con il Chiesanuova. "I giocatori hanno disputato una grande partita, ci manca un rigore". Però sul piano del gioco è un’altra Sangiustese rispetto a quella di qualche mese fa. "Come prestazioni – risponde l’allenatore – i ragazzi ne hanno offerte sempre di buon livello, magari adesso siamo più concreti, siamo maturati, c’è maggior feeling tra i giocatori. Non dimentichiamo che siamo partiti con una rosa rivoluzionata rispetto allo scorso anno ed è comprensibile che fosse necessario del tempo per conoscersi tra giocatori, ora stiamo associando i due aspetti: cioè le prestazioni con i risultati". Adesso si aprono nuove prospettive con la squadra salita nella zona playoff. "Non ci poniamo limiti, ma si pensa sempre a una partita alla volta e solo alla fine tireremo le somme". Però in questa seconda parte la Sangiustese giocherà in casa gli scontri diretti, a parte la sfida con la K Sport Montecchio Gallo. "È un vantaggio giocare sul proprio campo che conosciamo bene, è grande e quindi possiamo fare emergere le qualità dell’organico".