Sangiustese. "A Monte Urano sarà una battaglia»

"È un Monturano rifatto rispetto a quello dell’andata, e poi sono un po’ preoccupato perché giochiamo tre gare in una settimana e perdiamo qualche elemento". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, guarda al match in trasferta contro Monturano dove non potrà contare sugli infortunati Morazzini e Straccio, in compenso rientra Di Ruocco. I rossoblù sono reduci da due vittorie di fila che hanno proiettato la squadra a un punto dalla zona playoff. "I due successi – osserva Giandomenico – ci hanno messo in una buona posizione, ma noi pensiamo sempre di gara in gara cercando di ottenere da ognuna il massimo. Non ci poniamo limiti sapendo comunque che ci sono squadre più competitive. Abbiamo una formazione giovane dove ci sono 2-3 elementi esperti. I ragazzi stanno lavorando sodo e non posso chiedere di meglio". Adesso c’è da superare l’ostacolo Monturano. "Ci attende una battaglia. Di fronte avremo un avversario fisico, che bada al concreto e dovremo prestare attenzione ai calci piazzati in quanto loro hanno giocatori forti della testa. Non dovremo abbassare il livello di guardia in ogni fase della gara". Oggi non ci saranno Morazzini e Straccio. "Dispiace perché sono giocatori importanti, ma dispongo di una rosa importante e non mi crea problemi schierare gli under, ad Ancona abbiamo chiuso con cinque under nel recupero con i Portuali". Servirà prestare attenzione al Monturano. "Davanti sono bravi, a centrocampo hanno giocatori che fino a due settimane fa erano in D come Ercoli e Ruggeri, poi c’è Altobello che è un calciatore di categoria, dietro possono fare affidamento su Wahi".