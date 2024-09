Sangiustese e Chiesanuova: tutto rimandato

SANGIUSTESE VP

0

CHIESANUOVA

0

SANGIUSTESE VP (4-4-2): Rossi; Morazzini, Tarulli, Iommi, Pasqualini; Di Giminiani (20’ st Marini), Crescenzi, Bonifazi (50’ st Cresci), Formentini (20’ st Moglianesi); Tulli (32’ st Maquiesse), Grassi (27’ st Del Brutto). A disp.: Benedetti, Baiocco, Monceri, Recchioni. All. Giandomenico.

CHIESANUOVA (4-3-3): Fatone; Ciottilli (16’ st Bambozzi), Canavessio, Monaco, Corvaro; Pesaresi (8’ st Tanoni), Sopranzetti (31’ st Morettini), Mongiello; Pasqui, Persiani (16’ st Tempestilli), Sbarbati (38 st Priori). A disp.: Ajradinoski, Russo, Calcaterra, Tacconi. All. Mobili.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Note: spettatori circa 200. Ammoniti: Di Giminiani, Formentini, Grassi, Pasqualini, Maquiesse (S); Ciottilli, Persiani, Mobili (dalla panchina), Sbarbati (C). Angoli: 1 – 4.

Il caldo e una condizione ancora approssimativa si fanno sentire e alla fine termina senza reti l’andata di Coppa Italia tra Sangiustese e Chiesanuova in cui i portieri non sono stati chiamati a interventi di particolare rilievo. Tutto è quindi rimandato al 18 settembre quando si giocherà il match di ritorno e solamente una formazione proseguirà il cammino.

Il Chiesanuova si fa apprezzare per la manovra e tiene maggiormente il possesso palla, ma la squadra non punge in avanti pur rendendosi pericolosa con il tiro cross di Sbarbati. La Sangiustese non sta con le mani in mano e in un paio di circostanze si rende insidiosa quando Pasqualini lascia partire un bel tiro (32’) e quando Formentini (34’) calcia a lato al termine di una bella azione corale. Sul finire si registra il tentativo di Mongiello il cui tiro termina sul fondo. Si riparte. Il primo tempo ternmina sul risultato di partenza.

Si riparte, la manovra si sviluppa essenzialmente a centrocampo e a un certo momento si ha la sensazione che la partita possa sbloccarsi su calcio piazzato, ci sperano i tifosi ospiti quando Mongiello (30’ st) batte una punizione dal limite, il pallone è toccato dalla barriera e termina di poco sul fondo. Ci prova poi Bambozzi, ma la sua girata è respinta. Nel prossimo fine settimana inizierà il campionato, per la Coppa Italia di Eccellenza c’è ancora tempo per sapere chi passerà al secondo turno.