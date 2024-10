Sangiustese, il passo falso: "Abbiamo giocato male"

"È importante assicurarsi un punto quando non si è in grande spolvero, in altre parole c’è da crescere nella gestione delle giornate negative". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, commenta la sconfitta nel derby contro il Montegranaro. "Abbiamo giocato male, non siamo scesi in campo. Loro – spiega il tecnico – avevano una fame doppia di noi, arrivavano sempre primi e non riesco a spiegarmi come mai questa prova dopo quella positiva offerta a Macerata sette giorni prima". La gara è stata decisa su calcio di rigore. "Ho visto e rivisto le immagini e Rogerio ha preso la palla in modo pulito, il rigore non c’era ma ciò non toglie il fatto che loro abbiano giocato meglio e siano stati più presenti in campo". La Sangiustese è incappata nella seconda sconfitta stagionale, la prima si era verificata a casa del Chiesanuova. Il tecnico dei rossoblù individua il filo che unisce questi due passi falsi. "Perdiamo la testa quando prendiamo gol, nel senso che smettiamo di giocare, diventiamo frettolosi, quasi confusionari. Invece dobbiamo rimanere calmi, rimetterci a giocare considerando che c’era il tempo per fare tutto. E invece abbiamo perso la testa". Adesso c’è da voltare pagina e prepararsi al match di domenica a Urbania.