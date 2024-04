Sangiustese, periodo negativo

"Abbiamo provato a fare la nostra partita, nonostante le difficoltà, ma dopo l’uscita di Vieira tutto si è fatto ancora più complicato. È un peccato perché comunque avremmo potuto dare continuità al risultato di Colli, ma non ci è riuscito". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla della sconfitta interna contro l’Urbania. "Adesso – aggiunge – dobbiamo subito resettare la testa e pensare al prossimo impegno con il Montegiorgio che è uno scontro diretto fondamentale". La formazione rossoblù ha affrontato la partita contro l’Urbania senza diverse pedine, il tecnico è stato infatti costretto a rinunciare a Omiccioli, Pigini e Sopranzetti per infortunio, oltre al lungodegente Proesmans è stato out per squalifica Marini. "Ora – conclude Giandomenico – speriamo di recuperare almeno qualcuno degli assenti. Dobbiamo crederci fino alla fine".