Sansepolcro, andata storta. Alla Rovato basta un gol

SANSEPOLCRO 0ROVATO VERTOVESE1

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Lorenzoni, Adreani, Tersini, Carbonaro (76’ Merciari); Bruschi, Gorini, Brizzi; Quadroni, Valori (63’ Pasquali), Mariotti (76’ Barculli). All. Armillei ROVATO VERTOVESE (4-3-3): Gherardi; Adenyo, Belotti, Cortinovis, Zenoni; Lini (70’ Palamini), Zanga, Pozzoni (63’ Rota L.); Bertuzzi (84’ Rudelli), Messedaglia, Ballabio (46’ Cartella). All. Bolis

Arbitro: Bevere di Chiavasso. Rete: 24’ st Belotti

SANSEPOLCRO – Il Rovato Vertovese sbanca il Buitoni e fa suo il primo round della semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. I bianconeri, privi di Bartoccini e Petrucci squalificati e di Del Siena e Gennaioli infortunati, partono fortissimo e dopo soli 25 secondi di gioco hanno una chance colossale per portarsi in vantaggio, quando sull’iniziativa orchestrata da Valori e Quadroni, Brizzi ha sul destro il pallone del vantaggio ma sulla linea di porta c’è Pozzoni a salvare i suoi. I padroni di casa protestano per il tocco quanto meno dubbio del numero 10 ma per l’arbitro Matteo Bevere di Chivasso non c’è nulla.

Dall’altra parte si accende il talentoso esterno classe 2004 Bertuzzi che al decimo chiama Vaccarecci alla prima parata di giornata. Lo stesso numero 7 ci riprova anche 4 minuti più tardi e questa volta il suo destro sfila sul fondo.

Si gioca a ritmi elevatissimi al Buitoni e il Sansepolcro ci riprova al 22’ con questo schema su calcio di punizione, che porta Valori alla conclusione ma il destro del 10 finisce fuori bersaglio. Passa un minuto e Valori tenta ancora una volta di trovare la rete, sempre sugli sviluppi di uno schema questa volta da corner, ma anche in questo caso la sua conclusione non centra lo specchio della porta.

Le due squadra vanno all’intervallo con il risultato fermo sullo 0-0. Il primo squillo della ripresa è dei locali con il cross di Quadroni e la girata di Valori che, smorzata da Cortinovis, finisce tra le braccia di Gherardi.

Il Rovato con Bertuzzi si rende pericoloso al 63’, quando riceve palla dal neo entrato Cartella, si libera di due avversari poi però col mancino non trova la porta. Al 69’ Bruschi gestisce male un pallone e finisce per commettere fallo ai danni di Cortinovis. Sulla punizione che ne consegue, calciata da Zanga, arriva il colpo di testa vincente di Belotti. La partita si accende con occasioni da entrambe le parti. Dopo 4’ di recupero arriva il triplice fischio di Bevere.

Mercoledì prossimo alle ore 15 la gara di ritorno allo stadio Maffeis di Rovato, con il Sansepolcro che proverà a ribaltare l’esito dell’andata.