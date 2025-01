Sansepolcro: basta un pari per scappare

TERNI

2

SANSEPOLCRO

2

TERNI: Bonomo, Dianda, Flavioni, Mengoni, Gaggiotti, Romeo, Rossi, Leonardi, Quondam (30’ st Hernandez), Carletti, Pucci. A disp. Scopel, Barrow, Gigliotti, Rocci, Pettorossi, Bernabucci, Cinotti, Diaz Verde.

All. Tozzi Borsoi.

SANSEPOLCRO: Vassallo, Carbonaro, Tersini, Gorini (16’ st Petricci), Lorenzoni, Adreani, Bruschi (16’ st Brizzi) Gennaioli, Bartoccini, Pasquali, Barculli (29’ st Corsini). A disp. Mariangioli, Del Siena, Innocentini, Quadroni, Mariotti, Valori.

All. Armillei.

Arbitro: Pannacci di Perugia.

Reti: 6’ pt Bartoccini (S), 13’ Pt Barculli (S), 15’ pt Mengoni (T), 37’ pt Pucci (T).

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti: Leonardi, Tozzi Borsoi. Il portire del Sansepolcro Vassallo para un rigore a Leonardi al 35’ st. Recupero: pt 2’, st 4’.

TERNI – Gol e spettacolo allo Strinati fra Terni e Sansepolcro in un 2-2 che consente ai biturgensi di allungare in vetta.

La Narnese, infatti, esce sconfitta 2-1, a sorpresa, in casa, contro l’Umbertide Agape e i bianconeri di Armillei si portano così a più 3 su Narnese e Cannara. Una partita che si infiamma fin dalle primissime battute. Sei minuti e Bartoccini la sblocca subito portando avanti il Sansepolcro. Sulle ali dell’entusiasmo i bianconeri di Armillei continuano a macinare gioco e al 15’ il classe 2006 Barculli trova la staffilata da fuori che batte Bonomo per il 2-0.

Sembra mettersi davvero male per il Terni Fc che però accorcia subito le distanze con Mengoni. Un gol che cambia la gara. La formazione di Tozzi Borsoi, infatti, guadagna consapevolezza e trova anche il 2-2 prima dell’intervallo quando il giovane Pucci supera Vassallo per il gol che manda le due squadre all’intervallo in parità.

Nella ripresa il Sansepolcro parte forte, il Terni Fc si difende e riparte e nel finale ha anche l’occasione per conquistare la vittoria. L’arbitro Pannacci assegna infatti un penalty ma la maledizione dagli undici metri del Terni Fc continua. Stavolta è Leonardi a farsi ipnotizzare da Vassallo e il 2-2 è cosa fatta. Punto d’oro per il Sansepolcro, amaro in bocca per il Terni. I bianconeri, come detto, restano in testa alla classifica con 38 punti +3 dall’accoppiata Cannara-Narnese.

Domenica prossima allo stadio Buitoni si gioca il derby contro il Città di Castello, ultimo in classifica con solo 6 punti e con un piede in Promozione.

Nicola Agostini