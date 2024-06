Sansepolcro con l’usato sicuro. In panchina torna Armillei

di Claudio Roselli

Torna Antonio Armillei sulla panchina del . Un distacco durato 13 mesi esatti: era infatti il 7 maggio 2023 quando al Buitoni fu grande festa per il sorpasso in extremis sull’Ellera che valse il ritorno in serie D. In questo lasso di tempo, la squadra non è stata capace di mantenere la categoria e anche il tecnico di Foligno ha vissuto una stagione tribolata a Città di Castello, seppure conclusa a lieto fine con la salvezza nello spareggio play-out contro lo Spoleto, ma in casa tifernate le ambizioni non erano certo queste e comunque la fiducia sull’allenatore è rimasta inalterata. La dirigenza bianconera ha dunque richiamato il condottiero della promozione – che già vanta altri precedenti successi nel suo palmares personale – e, in attesa di presentare la già preannunciata domanda di ripescaggio, ha scelto la strada della garanzia (e quindi dell’esperienza) con in mano il titolo sportivo dell’Eccellenza umbra. Di conseguenza, si è interrotto il rapporto con Fabio Catacchini, l’allenatore delle ultime cinque partite, al quale vanno i ringraziamenti della società per il prezioso lavoro svolto, per la generosità e l’attaccamento dimostrati e per aver accettato senza esitazioni di guidare la prima squadra in un momento di grande difficoltà.

La giornata di ieri è stata di pieno "fermento" in via del Campo Sportivo: prima della decisione relativa al mister, c’erano state tre conferme all’interno dei quadri. Marco Farinelli prosegue il suo incarico di direttore generale e provvederà alla gestione delle attività amministrative e organizzative del club; Emanuele Monni rimane direttore sportivo ed è già al lavoro per l’allestimento di un organico competitivo. Infine, Lorenzo Burzigotti va avanti nelle proprie funzioni manageriali all’interno del settore giovanile.