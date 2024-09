Sansepolcro, debutto con il Bastia. Armillei: "La squadra è pronta"

di Claudio Roselli

"Dobbiamo farci trovare pronti fin da subito per iniziare al meglio l’avventura, ma le sensazioni che avverto sono buone: è vero che una partita l’abbiamo vinta e una persa, però la squadra sta crescendo". Così Antonio Armillei, tecnico del che anticipa di 24 ore il prologo del campionato umbro di Eccellenza. Alle 15,45 di oggi, bianconeri di scena allo stadio "Carlo Degli Esposti" di Bastia contro la neopromossa formazione di Antonio Alessandria, che davanti al pubblico amico non vorrà di certo partire con il piede sbagliato. E poi… "Pur provenendo dalla Promozione – precisa Armillei – il Bastia rimane espressione di una piazza importante, abituata a questa categoria e con un passato anche in Serie D, quindi è un altro fattore da tenere nella dovuta considerazione. Lo ripeto: noi stiamo bene, da capire quelle che saranno le condizioni dei nostri avversari, nel senso che all’inizio puoi incontrare compagini più o meno brillanti, in base al tipo di preparazione sostenuta. Certa è una cosa: mi fa piacere essere stato richiamato a , anche se dobbiamo assolutamente cancellare la bella stagione di due anni fa, perché ora si riparte da zero".

La Coppa Italia, non ancora terminata per ciò che riguarda il primo turno, ha evidenziato un votato all’attacco, in grado di sciorinare un gioco piacevole, per quanto nel derby di Città di Castello abbia concretizzato poco in rapporto a quanto costruito. Fra i convocati non ci sarà Giuseppe Carbonaro, che deve scontare un turno di squalifica; per il resto, tutti a disposizione e c’è poi un ex sul versante bastiolo: il portiere Loris Kikrri. Lo schema tattico è quello collaudato del 4-3-3 e fin dall’inizio crediamo che Gorini e compagni tenteranno di mirare all’obiettivo grosso, sapendo di avere le pedine giuste per farlo.

COSÌ IN CAMPO (ore 15,45)

BASTIA: Kikrri, Brevi, Subbicini, Cozzali, De Santis, Bei, Monteiro Barbosa, Ubaldi, A. Santucci, Pelliccia, El Farzdi. All. Antonio Alessandria.

(4-3-3): Vassallo; Del Siena, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi, Gorini, Gennaioli; Bartoccini, Valori, Pasquali. All. Antonio Armillei.

Arbitro: Vendramin di Terni.