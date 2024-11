Sansepolcro non fermarti. Armillei vuole allungare

Era dai tempi della Serie D (oltre dieci anni fa) che Pierantonio e Sansepolcro non incrociavano più i rispettivi destini e quella di oggi è la prima sfida a livello di Eccellenza umbra, non dimenticando che nella stagione 1991/92 le due squadre si erano affrontate per la prima volta in Promozione. Oggi, sul rettangolo dell’Alessio Marinelli, la partita ha il sapore del big match fra le attuali terza e prima forza del campionato, non dimenticando che la formazione umbertidese era riuscita a scalzare i bianconeri dalla vetta. Adesso, il Sansepolcro si è ripreso il primato solitario e non vuol più cedere lo scettro, anche se sa benissimo che la tappa odierna è una fra le più difficili dell’intera stagione, tanto più che i biancazzurri locali hanno il dente avvelenato per le due sconfitte di fila contro Cannara e Terni Fc. Armillei deve rinunciare al giovane esterno sinistro difensivo Merciari, che si è infortunato (Innocentini il sostituto pressochè certo) e poi sarà interessante capire se, come sette giorni fa, il centrocampo a tre sarà quello irrobustito con Bruschi, Gorini e Brizzi (e in porta un Mariangioli risultato decisivo contro l’Angelana), o se opterà per Gennaioli in mezzo con Vassallo fra i pali. Nel Pierantonio, per un Salis che rientra, ovvero Michael dopo l’infortunio, un altro che esce, sempre nel reparto avanzato: è Yuri, squalificato alla pari del centrocampista Rondoni, per cui il tecnico locale Bruni sembra avere qualche grattacapo in più da risolvere.

Claudio Roselli