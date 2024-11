Sansepolcro ritrova la vetta. Gorini e Bartoccini da urlo

TAVERNELLE

0

SANSEPOLCRO

2

TAVERNELLE: De Marco Patrignani Fahimi (21’ Xhaferri) Ceccarelli Benda Ibojo Pieravanti (41’ Andreoli; 84’ Verrilli) Cerboni (60’ Bocciarelli) Russo Salvucci Governatori.

All. Riberti.

SANSEPOLCRO: Vassallo Del Siena Merciari Gorini Tersini Andreani Brizzi (79’ Petricci) Gennaioli (76’ Corsini) Bartoccini (76’ Mariotti) Valori Barculli (56’ Pasquali).

All. Armillei.

ARBITRO: Fermo di Torre Annunziata.

Reti: 4’ Gorini, 12’ Bartoccini.

Note: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 3’.

TAVERNELLE - Il Sansepolcro conquista una vittoria di platino superando 2-0 il Tavernelle al in trasferta. Un successo che consente alla formazione di Armillei di ritrovare la vetta, approfittando della contemporanea sconfitta interna del Pierantonio battuto di misura dal Cannara che di fatto ha offerto ai biturgensi una ghiotta occasione per riagganciare la vetta dopo alcune battute a vuoto. La partita si mette subito sui binari giusti visto che dopo soli quattro minuti di gioco Gorini approfitta della disattenzione di Ibojo e supera De Marco in uscita. Un errore che taglia le gambe al Tavernelle reduce dalla sconfitta di domenica scorsa a Terni e che nel frattempo lancia il Sansepolcro, arrivato in Umbria con la chiara intenzione di riassaporare i tre punti. Il neo tecnico Riberti, all’esordio casalingo, prova a suonare la carica ma Vassallo, estremo difensore del Sansepolcro, fa buona guardia sul tentativo di Governatori. Il Sansepolcro va a caccia del raddoppio e lo trova subito con Bartoccini, al rientro dopo l’infortunio, che da due passi batte De Marco quando il cronometro segna solo il 12’ di gioco della prima frazione. Riberti piazza subito il primo cambio dopo 21 minuti con Xhaferri che prende il posto di Fahimi, poi tocca ad Andreoli al 41’ lasciare spazio a Pieravanti. Due sostituzioni che tuttavia non portano gli effetti sperati tra le fila dei padroni di casa.

Nella ripresa Russo testa di nuovo i riflessi di Vassallo, poi il Sansepolcro non rischia praticamente più nulla, affidandosi ad alcune ripartenze che mettono in difficoltà la difesa gialloverde. Il tris sarebbe anche dietro l’angolo ma Pasquali nel finale non trova la stoccata decisiva per il suo sigillo personale. Finisce 2-0 per il Sansepolcro che fa festa e già pensa alla prossima sfida contro l’Angelana, mentre il Tavernelle proverà il riscatto in casa dell’Atletico Bmg, con l’undici di Riberti ancora a caccia della prima vittoria. Visti e considerati i risultati maturati dagli altri campi per Armillei è stata certamente un’ottima domenica nella quale il Sansepolcro ha ritrovato il sorriso.