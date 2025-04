Sansepolcro sfida decisiva contro Olympia Thyrus: formazione e assenze chiave

Testa e cuore per il Sansepolcro allo stadio Laureti di Terni in quella che – a tre giornate dalla fine - ha tutta l’aria di essere una domenica più decisiva che mai. L’Olympia Thyrus San Valentino, avversaria dei bianconeri (inizio alle 15), è la grande rivelazione del campionato di Eccellenza umbra e tuttora marcia in zona playoff; in contemporanea l’Angelana, pronta a catapultarsi in vetta, riceve un Terni non ancora salvo e il Cannara gioca a Pietralunga. Sansepolcro che quindi deve fare più affidamento che mai su sé stesso, nonostante le assenze degli squalificati Tersini e Gorini (anche i biancoverdi locali hanno una pedina dietro la lavagna, il forte terzino destro Kola) e degli infortunati Del Siena e Gennaioli. Questa settimana, la squadra di Armillei ha potuto tirare un attimo il fiato - non essendovi più mercoledì di Coppa Italia – e quindi preparare in esclusiva una partita esterna che può valere anche un’intera stagione, finora condotta sempre (o quasi) in testa. L’organico a disposizione permette comunque al tecnico del Sansepolcro di varare una formazione all’altezza della situazione, magari con il 4-3-1-2 sperimentato negli ultimi impegni. L’unico dubbio può essere semmai legato ai reparti nei quali impiegare i sottoquota: Corsini in mezzo, oppure due giovani in difesa, nel caso Merciari e Innocentini sulle fasce, con Petricci che può diventare utile a centrocampo per la già ricordata assenza di Gorini. Tutti presenti in attacco con il dubbio Valori-Mariotti e Bartoccini (nella foto) inamovibile.

La probabile formazione (4-3-1-2): Vaccarecci (Vassallo); Innocentini, Adreani, Lorenzoni, Merciari; Bruschi, Petricci, Brizzi; Pasquali; Valori (Mariotti), Bartoccini. All. Armillei.

Claudio Roselli