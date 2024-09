Sansepolcro, torna il derby

SANSEPOLCRO

Sarà pure Coppa Italia di Eccellenza, ma resta pur sempre il derby per eccellenza dell’Alta Valle del Tevere fra Città di Castello e Sansepolcro, in attesa di tempi migliori per entrambe. Previsto inizialmente per le 16,45, è stato posticipato alle 20,45 odierne sul rettangolo tifernate del "Corrado Bernicchi" e il suo risultato avrà inevitabilmente peso sulla qualificazione nel girone A della fase regionale umbra, con una sola delle quattro formazioni di comprensorio che accederà alle semifinali.

Il Sansepolcro si è presentato con il 3-1 interno rifilato al Pierantonio che significa primato in solitudine con 3 punti, alla luce del pari interno del Città di Castello contro la quotata Pietralunghese, che gode dei favori del pronostico anche per il campionato.

I bianconeri, con Riccardo Valori che potrebbe giocare nelle vesti di grande ex di turno dopo la domenica trascorsa in panchina per le non perfette condizioni fisiche, hanno dimostrato di essere ben impostati dalla cintola in su, con una rosa di attaccanti in grado di segnare e di far divertire. Lo sa benissimo mister Armillei (anche lui nelle vesti di fresco ex), che per l’occasione potrebbe dare spazio a chi ne ha avuto di meno, vedi il centrocampista Petricci.

Sul versante biancorosso, il tecnico aretino Pario Palazzi – a suo tempo "secondo" in A di Serse Cosmi – sta plasmando un organico che ha un nome e un blasone calcistico da onorare; contro la Pietralunghese, gli ospiti hanno fatto la partita e sono passati in vantaggio, ma il Città di Castello è riuscito a trovare il gol e a bloccarli sull’1-1, dimostrando quindi una buona dose di carattere. Proprio ieri, a rinforzare il reparto avanzato è arrivato l’esperto Davide Bartolini. Le due squadre andranno in campo conoscendo già l’esito della partita fra Pietralunghese e Pierantonio, che si affrontano nel pomeriggio; certamente, un’altra vittoria farebbe ipotecare al Sansepolcro il passaggio del turno, anche se tutto lascia presagire che sarà decisivo il match del 1° settembre al Buitoni contro la Pietralunghese.

COSÌ IN CAMPO (ore 20,45)

CITTA’ DI CASTELLO (3-5-2): Ubirti; Tugliani, Cecci, Fanetti; Sale, De Mondis, Macchia, Jusufi, Laurenzi; Bartolini, Del Gaudio. All. Mario Palazzi.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Del Siena, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi (Petricci), Gorini, Gennaioli; Bartoccini, Valori, Pasquali. All. Antonio Armillei.

Claudio Roselli