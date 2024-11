Sansepolcro, vietato fallire. Armillei chiede il riscatto

Nella decima giornata del campionato umbro di Eccellenza, il Sansepolcro è ospite di un’altra squadra in acque di classifica piuttosto agitate, il Tavernelle, al quale nemmeno la cabala ha dato una mano. Esonerato il tecnico Carlo Valentini, è arrivato Michele Riberti e i gialloverdi hanno subito un pesante ko (0-4) sul campo del Terni Fc, ma anche la sconfitta interna dei bianconeri contro il Castiglione del Lago non è stata da meno. Alle prime cinque vittorie consecutive, hanno fatto seguito quattro gare nelle quali sono maturati soltanto due punti. E allora, cosa è successo a Gorini e compagni? "Siamo secondi in campionato e disputeremo la finale regionale di Coppa Italia – ha detto il tecnico Armillei (nella foto) – ci vuole equilibrio: non esaltarsi nei momenti belli, quando anche le cose girano dalla parte giusta, né deprimersi in quelli negativi". La sconfitta di sette giorni fa ancora brucia, quindi deve servire da lezione per non allentare la concentrazione, anche se il Sansepolcro non aveva di certo snobbato gli avversari. Oggi dovrà ritrovare quella giusta lucidità per poter tornare a casa con il bottino pieno e per non perdere di vista la vetta della classifica. Bartoccini ha praticamente recuperato, poi dipenderà dalle scelte del tecnico; Petricci ha scontato il turno di squalifica, mentre dietro la lavagna c’è stavolta Bruschi, cacciato in maniera eccessiva dall’arbitro: non a caso, si è beccato un solo turno di stop.

Claudio Roselli