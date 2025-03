Sansovino, basta un punto. A un passo dall’Eccellenza

Il tanto e atteso double è proprio lì dietro l’angolo. Sono ore di attesa dove il cuore batte a mille in casa Sansovino. Gli arancioblù di Chini questo pomeriggio saranno di scena allo stadio Le Fonti per affrontare il Luco nel recupero di campionato, la giornata rinviata a causa del maltempo che colpì la Toscana solo poche settimane fa. L’appuntamento è carico di significato. Alla Sansovino basta un punto per avre la certezza matematica del ritorno in Eccellenza. Mancano infatti due giornate, dopo questo recupero, al termine della regular season e al momento sono sei i punti di margine sulla seconda. Un pareggio questo pomeriggio (calcio di inizio alle 17) potrebbe bastare per fare festa per il tanto e atteso ritorno in Eccellenza, da dove la Sansovino manca dall’estate del 2016. Sarebbe il traguardo tanto ambito dopo la vittoria della Coppa Italia che, come sottolineato dal presidente Alessandro Iacomoni, rappresenta comunque un passaggio importante nella storia della società arancioblù. Per l’occasione gli uomini di Chini potranno beneficiare dell’apporto del pubblico delle grandi occasioni. Tariffe agevolate, botteghino aperto in anticipo, e ingressi riservati per i ragazzi delle giovanili e i loro accompagnatori. Per 90’ un intero paese resterà con il fiato sospeso in attesa di un triplice fischio che spera possa essere liberatorio.

Matteo Marzotti