Sansovino in Eccellenza, Torrita retrocesso: playoff e playout di Promozione decisi

Con la Sansovino già promossa e il Torrita già retrocesso l’attenzione in questi ultimi 90’ della regular season di Promozione era tutta rivolta verso la griglia playoff e playout. Partendo dagli spareggi per l’Eccellenza ecco che il Casentino Academy ottiene un punto contro l’Audax Rufina: finisce 1-1 in casa, in una partita segnata dalle due autoreti. Un punto che vede i giaolloverdi di Bonini salire a quota 57 punti e i bianconeri ospiti tenere il terzo posto con i loro 49 punti. Un pareggio che vale tantissimo per il Casentino Academy, visto che il quinto posto è lontano dieci punti, esattamente quanto basta per attivare la forbice: il Montagnano, infatti, pur avendo vinto a Pienza resta a 47 punti e il quinto posto non è valso in automatico il pass. Il Casentino quindi andrà in finale playoff, la semifinale sarà tra Audax Rufina e Fiesole, con i biancoverdi fiorentini che nell’ultimo turno hanno superato per 1-0 l’Alberoro di Franchi, già salvo. Il Pontassieve vince sul campo del Stan Piero a Sieve per 3-0 mentre la Settignanese ha esultato contro il Luco davanti ai propri tifosi. Saluta la Promozione con un successo il Torrita che batte l’Alleanza Giovanile. Il pareggio a reti bianche tra Chiantigiana e Sansovino congeda i ragazzi di Chini dal torneo di Promozione per salire in Eccellenza. I gialloneri invece si prendono un punto e andranno a disputare i playout ospitando il Viciomaggio. Mentre il Subbiano dovrà vedersela contro l’Alleanza Giovanile Dicomano. Subbiano che nell’ultima giornata di questa regular season ha pareggiato per 1-1 in casa del Viciomaggio. A questo punto la Sansovino torna in Eccellenza, il Torrita invece scende in Prima categoria. Il Casentino vola in finale playoff aspettando la vincente del confronto tra Audax Rufina e Fiesole. Per la corsa salvezza ecco che la Chiantigiana dovrà affrontare il Viciomaggio mentre il Subbiano di Guidotti, a lungo fuori dalla zona rossa della graduatoria dove è precipitato nelle battute finali, complici anche i risultati delle dirette concorrenti, proverà a strappare la permanenza in categoria contro l’Alleanza Giovanile Dicomano.

Matteo Marzotti