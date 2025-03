Sansovino, notte di Coppa. Esodo di tifosi a Firenze

Una serata per cuori forti quella che la Sansovino si prepara a vivere. La società del presidente Alessandro Iacomoni va a caccia di un sogno: la Coppa Italia di Promozione. Gli arancioblù inseguono di fatto uno storico double nella stagione che li vede saldamente al primo posto nel proprio girone con otto punti di margine, una partita in meno, a tre giornate dalla fine. Insomma l’Eccellenza è dietro l’angolo per quello che sarebbe un ritorno inseguito a lungo. Poi oltre al campionato c’è la Coppa. La squadra di Chini, arrivato dopo le prime giornate in cui la guida tecnica era affidata al confermato Enrico Testini, ha raggiunto l’atto conclusivo potendo contare anche sulla rotazione di una rosa con annessa panchina lunga e di qualità.

E così questa sera alle 20 allo stadio Bozzi di Firenze, sul sintetico delle Due Strade ecco la finalissima. L’avversario è il San Giuliano, formazione neopromossa nel girone A, che ha saputo ambientarsi subito nella nuova realtà lottando nelle primissime posizioni della graduatoria. In casa nerazzurra Di Paola e Benedetti sono due osservati speciali, in casa Sansovino i tifosi arancioblù - in partenza anche con i pullman organizzati - confidano nella verve di Vasseur, Ricci, Mirante e non solo. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Qualora dovesse persistere ancora la parità spazio alla lotteria dei calci di rigore. Arbitro dell’incontro sarà Niccolò Carnevali di Prato, coadiuvato da Asia Giovanili di Arezzo e Vincenzo Mongelli di Pisa.

