Sansovino oltre la coppa. È il match point Eccellenza

L’estasi per la vittoria in Coppa contro il San Giuliano ai rigori è stata archiviata. La Sansovino in partenza per Fiesole vuole solo i tre punti. Concentrazione massima in casa arancioblù che ha predicato il presidente Alessandro Iacomoni. La Coppa rappresenta una pagina di storia ma la Sansovino insegue il double, il colpo grosso, il ritorno in Eccellenza. Mancano due punti a tre giornate dalla fine (e con una giornata da recuperare) per la certezza. Oggi oltre alla fatica per i 120’ della finale ci sarà da tenere a bada le emozioni e la verve di un avversario che sogna lo sgambetto per consolidare la terza posizione chiave playoff.

Intanto - sempre alle 15 - il Casentino Academy ospiterà il Pontassieve nello scontro tra seconda quarta del girone C di Promozione. Una sorta di playoff anticipato insomma. Esame di maturità intanto per il Montagnano di Giusti che risalito fino a ridosso della zona playoff di fatto più sognare di salire sul trenino vuole far vedere di che pasta è fatto. Per i torelli l’appuntamento è sul campo del San Piero a Sieve che punta invece molto sui prossimi spareggi. Per l’Alberoro invece è tempo di ospitare la Settignanese, per cercare i tre punti e allontanare la zona rossa definitivamente e vivere senza patemi d’animo il finale di stagione.

Scontro diretto da brividi tra Dicomano e Subbiano, rispettivamente terzultima e quartultima in classifica mentre il Viciomaggio penultimo cerca una boccata d’ossigeno in casa del Pienza. In calendario anche Chiantigiana-Audax Rufina e Luco-Torrita.