Sant’Agostino al tappeto, aspettando i nuovi. Tre reti del Pietracuta gelano i ramarri

sant’agostino

0

pietracuta

3

: Piazzi, Ceneri, Roda, Iazzetta, Di Bari, Lupusor (55’ Boreggio), Pinca, Pellielo, Cazzadore, Gjoni (65’ Sahdi), Frignani. A disposizione: Baia, Franchi, Tassinari, Bergami, Maietti, Anostini. All: Ricci

PIETRACUTA: Fortini, Fabbri Federico, Pasolini, Mani, Gregorio, Belicchi, Bernardi (73’ Proverbio), Fabbri Filippo (89’ Pierini), Rivi (88’ Ndiaye), Zannoni (89’ Galli), Contadini (80’ Cicchetti). A disposizione: Lazzarini, Sapori, Gabrielli, Matteoni. All: Fregnani

Arbitro: Francesco Sapio di Cesena

Marcatori: 24’ Zannoni (P), 32’ Bernardi (P), 80’ Contadini (P).

Note: ammoniti Frignani (SA), Pellielo (SA), Gregorio (P), Bernardi (P), Iazzetta (SA), Cazzadore (SA).

Il Sant’Agostino esce sconfitto nettamente. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’ i ramarri con una formazione rimaneggiata escono sconfitti contro il Pietracuta. Un Sant’Agostino che paga l’emergenza, con mister Ricci che ha dovuto fare a meno degli squalificati Costantino, Vanzini, Sarti e Fiorini, mentre non ancora disponibili i nuovi acquisti Laurenti e Valesani. Il primo in tiro in porta è dei padroni di casa al 4’ su punizione defilata calciata da Roda, con parata comoda di Fortini. La risposta dei romagnoli al 21’: palla recuperata sulla tre quarti da Zannoni, che entra in area, tiro respinto da Piazzi. Arriva il vantaggio ospite. Al 24’ su incertezza di Roda, ne approfitta Zannoni per Contadini sulla fascia, rasoterra a centro area per la conclusione vincente di Zannoni, su cui nulla può Piazzi. Raddoppio del Pietracuta al 32’. Azione in verticale, ancora Zannoni per Bernardi, che entra in area e supera Piazza con un rasoterra. Proteste vementi dei padroni di casa per un presunto fallo ad inizio azione.

Al 36’ prima reazione dei ramarri, con un tiro rasoterra di Roda, parato. Al 37’ ancora Sant’Agostino: diagonale in area di Frignani respinto da Fortini. Il primo tempo termina con il doppio vantaggio ospite, fatali alcune indecisioni difensive dei ramarri. Nella ripresa per i padroni di casa al 50’ ci prova Gjoni con azione sulla fascia, cross e conclusione di Pinca che termina fuori. Al 62’ gli ospiti pericolosi con Contadini, entra in area e tiro parato. Al 64’ per il Sant’Agostino punizione di Roda parata da Fortini. Al 74’ bella occasione per il Sant’Agostino conclusa da Sahdi, che in area calcia alto di poco sopra la traversa. Al 76’ indecisione in area di Ceneri, palla per Fabbri Filippo, che sbaglia davanti alla porta calciando fuori. La terza rete del Pietracuta arriva all’80’ su azione di Zannoni, prima conclusione di Rivi respinta da Piazzi, sulla ribattuta il più lesto è Contadini che segna.

Mario Tosatti