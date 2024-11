Sant’Agostino arrabbiato

Buona la prima con mister Farneti sulla panchina del Medicina Fossatone. I giallorossi, in svantaggio nonostante la superiorità numerica, rimontano il Sant’Agostino – che poi finirà in 9 – e ritrovano la vittoria al Bambi che mancava dalla prima giornata contro il Russi. Alla rete di Cazzadore rispondono, nella ripresa, il primo gol in giallorosso di Cipriano, il rigore di Boschi e il sigillo finale di Vinci. C’è amarezza e delusione nell’ambiente biancoverde per come è maturata la sconfitta a Medicina. "C’è ben poco da commentare – dice il direttore sportivo Marco Secchieroli – A Medicina abbiamo disputato una buona partita, anche quando siamo rimasti in dieci per l’ingiusta espulsione di Costantino".

In che senso ingiusta? "L’arbitro o ha visto male o gli assistenti l’hanno male informato. Costantino in uscita ha preso il pallone, mentre il direttore gara l’ha interpretato come fallo da ultimo uomo". Anche in dieci siete riusciti ad andare in vantaggio. "Per merito di Cazzadore. Abbiamo fatto la partita noi, almeno fino al pareggio su calcio d’angolo e all’espulsione di Vanzini". Per fallo di reazione. "E’ così, ma ci stava l’espulsione anche del giocatore giallorosso, invece solo Vanzini è andato anzitempo nello spogliatoio e noi siamo rimasti in nove contro undici. L’arbitro ci ha fortemente penalizzato, è stata una direzione a senso unico". Domenica prossima il riscatto potrebbe arrivare dalla sfida al Pietracuta, quarta forza del campionato, fino a poche settimane fa era anche in testa alla classifica.

"E’ una squadra pericolosa, che ha molta fisicità. Faremo di tutto per reagire all’immeritata sconfitta, anche se saremo a ranghi ridotti.

Oltre a Vanzini e a Costantino, non saranno della partita anche Sarti e Fiorini, che a Medicina hanno subìto la quinta ammonizione e quindi dovranno saltare un turno".

Per Masiero della Portuense è fatta? "C’è una trattativa di mezzo, preferisco non esprimermi. Relativamente al mercato posso dire che arriverà un rinforzo per reparto".

L’eclettico difensore rossonero domenica si è accomodato in panchina, forse per non esporlo a eventuali infortuni o forse per punizione. Fatto sta che il ragazzo quando ha fiutato la possibilità di salire in Eccellenza ha accettato di corsa, mentre la Portuense prima di dare l’ok vorrebbe una buonuscita.

Franco Vanini