Sant’Agostino, bene così

Torna a casa con un punto dalla temuta trasferta a Gambettola il Sant’Agostino, ed è un risultato molto prezioso e meritato per quanto visto, ottenuto peraltro con diverse assenze sul groppone.

In Romagna i ramarri sono scesi in formazione rimaneggiata al cospetto di una delle squadre più accreditate per tentare la promozione. Uscire imbattuti da quel campo, in quelle condizioni di emergenza, a Sant’Agostino è salutato positivamente.

"Il pareggio ci sta – è il commento del direttore sportivo Marco Secchieroli – ma potevamo anche fare il colpaccio". Si riferisce al gol annullato a Fregnani? "Sì, ma non solo, è inspiegabile la decisione dell’arbitro.

Mi spiego: la conclusione di Fregnani per il guardalinee aveva superato la linea di porta, non per l’arbitro, che non ha convalidato. Il direttore di gara non era in una posizione ideale per giudicare, eppure non ha validato quello che per noi era un gol valido".

Ha detto che potevate vincere, avete costruito altre opportunità da rete? "Sì, con un tiro di Pinca da fuori e in un altro paio di occasioni non sfruttate.

Abbiamo giocato bene contro un avversario davvero forte, nonostante l’età media piuttosto bassa, ricordo che Bolognesi ha mandato in campo tre ragazzi del 2006 e uno della classe 2007 per le assenze di Anostini, Vanzini, Cremaschi, Rizzo e Iazzetta. Per fortuna domenica l’emergenza rientrerà".

Avete avuto un po’ di fortuna per l’indisponibilità dell’ultimo momento di Peluso e Bonandi. "Il ragionamento si può anche rovesciare: il Gambettola ha avuto fortuna a incontrare un Sant’Agostino incompleto.

Intanto ci teniamo stretto il punto, ottenuto grazie all’atteggiamento della squadra, l’apporto dei rimpiazzi (Luposor, Gjoni e Pinca) e alla preparazione della gara di Bolognesi".

Adesso bisognerebbe dare continuità e cominciare a vincere in casa.

"Speriamo di sbloccarci domenica prossima con il Football Cava Ronco.

E’ in testa a punteggio pieno e non per caso.

Ha giocatori importanti: ha perso Grazdhani (centravanti ex Argentana ndr), che è andato al Massa Lombarda, ma ha giocatori di livello come il mediano Bergamaschi, il portiere Caroli e il centrocampista Stucchi".

