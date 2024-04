Sant’Agostino e Masi, il pari soddisfa a metà. Ricci: "Molto da recriminare per la ripresa"

Un derby ferrarese, nel turno serale infrasettimanale del campionato di Eccellenza, che ha visto un risultato a parità che alla fine accontenta in parte entrambe le formazioni. Una partita che ha visto nel primo tempo il Masi Torello Voghiera, propositivo in fase offensiva che passa in vantaggio con Molossi, ma poi spreca, soprattutto nella ripresa le occasioni per la seconda rete. Il Sant’Agostino nel primo tempo fatica in fase di costruzione del gioco trovando a fatica la via della porta. Nella ripresa, invece, maggiore determinazione porta al pareggio su un rigore realizzato da capitan Fiorini. Al termine della gara negli spogliatoi pareri con ‘sfumature’ diverse. Il direttore sportivo del Sant’Agostino, Marco Secchieroli commenta così il derby ferrarese: "Si può dire che è un punto che serve più a noi, in quanto eravamo davvero decimati dagli infortuni, nella ripresa avevamo cinque giovani fuoriquota. Un grazie a tutti per il sacrifico ed impegno mostrato fino alla fine, con alcuni giocatori che hanno finito con i crampi. Nel primo tempo il loro modulo di gioco ci ha messo in difficoltà, abbiamo preso gol su una nostra incertezza difensiva, mentre ci siamo salvati in alcuni occasioni per le pronte chiusure di Fiorini. Nella ripresa siamo stati più decisi ed anche dopo il pareggio abbiamo avuto alcune occasioni, ma a giochi fatti il pareggio è stato il risultato più corretto".

Sulla situazione infortuni Marco Secchieroli è cauto: "Contiamo di recuperare qualcuno, seppure alcuni non li avremo, come Lodi, Boreggio, Gasparetto e Iazzetta. Adesso avremo una trasferta col Sampaimola, uno scontro diretto".

Sul fronte opposto, l’allenatore del Masi Torello Voghiera Ruggero Ricci recrimina per le occasioni non concretizzate e critica la concessione del calcio di rigore. "Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, ma siamo stati molti imprecisi nell’area di rigore, ci sono state occasioni che non abbiamo capitalizzato come dovevamo.Nella ripresa ribadisco abbiamo parecchio da recriminare sul calcio di rigore, che credo non fosse d’assegnare. Un pareggio a Sant’Agostino è comunque buono, ma per quello che abbiamo creato c’è un forte rammarico". L’allenatore del Masi Torello Voghiera si sofferma sull’ultima parte del campionato: "Al momento siamo in piena zona play out, consideriamo che prima eravamo nella parte caldissima della classifica in fondo, poi ci siamo tirati sù. Si deve continuare a fare il più possibile, partita per partita. È importante dare sempre il massimo fino alla fine".

Mario Tosatti