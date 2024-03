Sant’Agostino e Portuense in campo negli anticipi

Il maltempo ha concesso una tregua, fino alla tarda mattinata l’orientamento era sospendere tutti campionati, poi le schiarite pomeridiane hanno mitigato la tendenza: rinviate d’ufficio tutte le partite dalla Prima categoria alle giovanili, mentre si giocheranno regolarmente le gare dell’Eccellenza e della Promozione; se ci saranno delle situazioni particolari deciderà l’arbitro. "E’ giusto giocare – afferma il direttore generale del Masi Torello Voghiera, Graziano Quarella – dalle nostre parti e in Romagna è piovuto di meno rispetto all’ovest Emilia e al Veneto, un rinvio dei campionati avrebbe intasato il calendario. Ricordo che si va in campo anche mercoledì prossimo". A questo proposito lo stadio di Masi non è omologato per le partite in notturna, Cazzadore e compagni giocheranno a Santa Maria Codifiume. "Siamo già proiettati alla partita di domani – riprende Quarella – in Romagna, sul campo del Diegaro, un altro scontro diretto per la salvezza dopo quello vincente con la Savignanese, in casa". Il Sant’Agostino giocherà regolarmente l’anticipo, alle 15, in casa con il Bentivoglio fanalino di coda. Brito (nella foto) ritrova quindi il suo (recente) passato. Uno scontro diretto per restare in categoria che vale tanto per i ramarri, a secco di vittorie da undici giornate. "Dobbiamo assolutamente vincere – sostiene il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli – anche se saremo senza due big come Gherlinzoni e Gasparetto".

Brito da quando è andato via ha perduto la via del gol: 8 reti con voi nel girone d’andata, solo due a Bentivoglio. "Dipende anche dalla posizione che ricopre in campo: a Sant’Agostino era punta centrale, là gioca un po’ più lontano dalla porta. Ma non c’è solo lui, il Bentivoglio ha fatto un mercato importante, ricordo Tartaruga in porta e Raspadori in attacco (ex ramarro, fratello maggiore dell’attaccante del Napoli e della Nazionale ndr)". La Portuense va in campo (ore 15) a Migliarino, dove è in programma lo scontro al vertice con l’Osteria Grande. La formazione rossonera è in gran spolvero, reduce da otto risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali a spese del Consandolo, nel derby. La squadra bolognese è la capolista da molte giornate, guarda dall’alto in basso i rossoneri forte di 12 punti in più classifica, accumulati soprattutto nel girone d’andata, prima dell’avvento di Paolo Mariani, che peraltro ha allenato l’Osteria in un recente passato. L’incognita è lo stato del terreno di gioco: "Al momento è pesantissimo – commenta preoccupato Alessandro Baiesi – la speranza è che si asciughi un po’ prima di scendere in campo. E’ una sfida stimolante, all’andata perdemmo 2-0 ma era il nostro momento peggiore. Adesso siamo in salute: nel girone di ritorno abbiamo viaggiato a un ritmo altissimo".