Sant’Agostino ko tra le polemiche. Iazzetta: "Rete in netto fuorigioco"

Torna in testa il Castenaso, che sul sintetico doma 1-0 l’ostico Sant’Agostino all’Ungarelli di Osteria Grande e regala un sorriso all’intera società e alla comunità dopo i giorni difficili dell’alluvione. Granata che attaccano con costanza nel primo tempo e, dopo un rigore guadagnato per atterramento di Jammeh da parte di Costantino e parato dal portiere ferrarese a Nanetti, guadagnano in extremis il vantaggio, quando Jammeh pesca al meglio con un’imbucata Pescatore, abile a insaccare. Ripresa poco emozionante che vede il Castenaso controllare le iniziative avversarie con sagacia e saper soffrire fino al 95’ la fisicità dei ramarri biancoverdi, poi al fischio finale finalmente esplode la gioia per un successo importantissimo in chiave morale e classifica.

Non si può dire altrettanto per il Sant’Agostino, che scivola a centro classifica nel mare dell’anonimato. D’altra parte il rendimento in campionato parla chiaro: un punto nelle ultime tre partite. Per la sconfitta a Osteria Grande tuttavia le attenuanti non mancano. Dice infatti Enrico Iazzetta, il capitano: "Abbiamo perso una partita in cui ci stava stretto il pareggio, figuriamo non raccogliere neanche un punto. Il risultato è stato deciso da un episodio che ha dell’incredibile: il gol partita di Pescatore era irregolare, l’hanno visto tutti, in campo e in tribuna, tranne il direttore di gara. Era in fuorigioco non di pochi centimetri, ma di metri". E’ il gol che ha cambiato l’inerzia della partita. "Da quel momento in avanti il Castenaso si è chiuso nella metà campo, trovare dei varchi era molto difficile. Non si dimentichi che avevamo di fronte la seconda forza del campionato. Nel primo tempo avevamo fatto meglio noi, costruito delle opportunità da rete con Rizzo e soprattutto Cazzadore. Poi l’episodio che ha cambiato lo scenario". In classifica il piatto piange. "E’ vero, è urgente cambiare rotta. A cominciare da domenica prossima, in casa con il Solarolo. Ha i nostri stessi punti, dovremo tornare alla vittoria per riscattare la sconfitta e scacciare i fantasmi".

Franco Vanini