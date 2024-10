Sant’Agostino, pari in casa. Col Coriano botta e risposta

sant’agostino

2

tropical coriano

2

: Costantino, Sarti, Anostini, Roda, Di Bari, Fiorini, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Pellielo, Vanzini. A disposizione: Bagnoli, Ceneri, Skabar, Maietti, Rizzo, Pinca, Lupusor, Franchi, Gjoni. All: Bolognesi

TROPICAL CORIANO: Pollini, Tiraferri, Ceccarelli, Fabbri, Anastasi, Prasso, Pasquini, Enchisi, Nisi, Dantraccoli, Venerandi. A disposizione: Leardini, Ronci, Ronci, Rattini, Tamagnini, Bufi, Gennari, Rossi, Moricoli. All: Scardovi

Arbitro: Davide Battilani di Imola

Marcatori: 20’ p.t. Vanzini (S), 33’ p.t. Nisi (T), 53’ s.t. Anostini (S), 83’ s.t. Dantraccoli (T).

Il Sant’Agostino si fa riprendere dal Coriano e finisce in parità. Al ‘Renato Caselli’ i ramarri erano chiamati ad una svolta a questo punto del campionato, che attualmente ha visto buoni risultati fino all’ultima sconfitta casalinga e poi un turno di campionato sospeso per il maltempo. La partita con i romagnoli inizia con una formazione in buona parte confermata da mister Bolognesi, con qualche cambio.

Al termine di una partita equilibrata, il Sant’Agostino conquista un punto che ‘muove’ la classifica seppure rammaricato, in quanto dopo essere passato due volte in vantaggio, in entrambe le volte è stato raggiunto dal pareggio del Coriano. Nel primo tempo il Sant’Agostino prova a fare la partita con il possesso palla, ma i romagnoli sono attenti in fase difensiva per poi ripartire in contropiede, ben arginati dalla difesa dei ramarri. I padroni di casa, però, sono bravi a trovare il vantaggio al 20’ con la conclusione vincente di Vanzini. La risposta degli ospiti, però, arriva poco dopo al 33’ su azione finalizzata da Nisi che supera Costantino. Si va all’intervallo sul punteggio di parità. Nella ripresa buona partenza del Sant’Agostino, che riesce a trovare la rete del vantaggio. Al 53’ vincente l’inserimento dell’esterno Anostini, che supera il portiere romagnolo, riportando così ancora avanti i ramarri.

A questo punto la partita appare equilibrata. Nella parte finale della ripresa, però, dopo alcune azioni offensive dei romagnoli arriva la rete del pareggio. A realizzarla all’83’ è il numero dieci del Coriano, Dantraccoli. Al triplice fischio del direttore di gara rimane l’amarezza per il Sant’Agostino di non essere riuscito a conquistare i tre punti, dopo una buona prestazione. Mario Tosatti