Sant’Agostino scatenato. Presi Laurenti e Valesani

Sfida salvezza nell’anticipo di oggi pomeriggio (ore 15) a Casumaro. Al "Merighi" è di scena il Felsina, una squadra solida, dalla grande fisicità, che aveva strappato un punto a domicilio alla Comacchiese poche settimane fa e ha tre punti in più dei rossoblù. Il Felsina è stato travolto 3-0 in casa dal Bentivoglio, ma anche la squadra di mister Rambaldi aveva perso, 2-1 a Gaggio contro il Faro. Salterà la gara Fabio Franceschini, mentre non si sa ancora se i tempi del tesseramento saranno stati sufficienti per Correggiari, il centrocampista arrivato dal Sant’Agostino. "Il Felsina ha 3 punti più di noi, che in questa fase non sono determinanti – afferma Francesco Benini, il capitano – conta di più la prestazione, è da quella che si determinano i risultati. Sotto questo profilo, la prestazione c’è sempre stata, anche a Gaggio Montano: è mancato il gol e la giusta dose di determinazione. Ricordo che prima della sconfitta venivamo da un ciclo tre risultati utili consecutivi: la vittoria ad Argenta con il Consandolo e i pareggi con Bentivoglio e Trebbo".

L’anticipo di Prima categoria coinvolge il Santa Maria Codifiume, che se la vedrà in casa con il solido Galeazza. Mister Campagnoni teme molto la formazione modenese: "Sarà una partita molto impegnativa. Il Galeazza ha perso qualche punto di troppo per strada, ma resta una squadra competitiva, con un ottimo potenziale. Per quanto ci riguarda dobbiamo ritrovare la strada giusta e dimenticare la partita storta di domenica a Calderara. La sconfitta ci penalizza oltre i nostri demeriti, quel che mi è dispiaciuto di più è che una volta andati in svantaggio non abbiamo reagito".

MERCATO SANT’AGOSTINO.

Sfumato l’arrivo di Masiero dalla Portuense, il Sant’Agostino ha rafforzato il reparto arretrato con Valesani, l’anno scorso nel Masi, e Armaroli dallo Zola Predosa. In avanti sfumato l’arrivo di Amadou Touré, ma il colpo che fa notizia è l’ingaggio del 34enne ferrarese Gianluca Laurenti, ex Spal e Modena e fino a pochi giorni fa al Porto Viro.

Franco Vanini