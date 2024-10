Sant’Agostino svolta. Fiorini: "Siamo cresciuti"

Una tripletta di Cazzadore e la pratica con il Cava Ronco è archiviata. Vittoria perentoria dei ramarri sulla formazione forlivese, che si era presentata al comunale con un solo punto in meno in classifica di differenza; in campo il divario così limitato non s’è visto. Si è visto invece un Sant’Agostino forte e organizzato e si sta rivedendo il bomber che aveva fatto la differenza a Masi Torello e vinto il titolo di capocannoniere. Con quella di mercoledì sera nel recupero salgono a tre le vittorie ottenute finora, dopo quella a Sant’Alberto con il Reno nella partita d’esordio e quella di domenica scorsa con il Faenza. Ora la classifica dei ramarri è diventata molto interessante, secondo posto in ampia e numerosa coabitazione. "Abbiamo sempre avuto in pugno la partita – commenta Filippo Fiorini (nella foto) – abbiamo faticato fino ai primi due gol di Cazzadore, poi ci siamo seduti un po’, abbiamo anche rischiato di mettere il Cava Ronco in partita, una bella parata di Costantino ci ha salvato. Gli inserimenti di Luposor e Pellielo hanno dato un contributo importante".

"Siamo molto soddisfatti – interviene capitan Enrico Iazzetta – è una bella vittoria. Cava Ronco si è dimostro una bella realtà, una gara più equilibrata di quanto potrebbe far pensare il risultato finale. Domenica con Osteria Grande, che ha i nostri stessi punti, speriamo di dare continuità e allungare la striscia positiva". Fiorini pensa positivo: "Se dovessimo vincere anche domenica e centrare la terza vittoria di fila sarebbe la conferma della svolta. Siamo cresciuti a livello di personalità e mentalità: abbiamo mezzi tecnici importanti per competere per le prime posizioni".

Franco Vanini