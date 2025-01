Santino Lapadatovic. "E’ una sensazione davvero fantastica. Che accoglienza!»

In un video in lingua svedese, su Youtube (Wtv), l’ultimo acquisto della Robur, Santino Lapadatovic, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. "Una sensazione fantastica poter essere un giocatore professionista in Italia – ha affermato –. Già i primi giorni mi sono innamorato della città e della squadra. Sono stato accolto molto bene".

"Sono abituato ad allenarmi a -15 gradi – ha aggiunto – a Siena la preparazione è al mattino, al caldo: fantastico". Nel video viene quindi spiegato che Lapadatovic è il primo giocatore ad aver firmato in seno al programma promosso dalla proprietà svedese ‘Seconda opportunità’, una chance "offerta a quei giocatori che, per qualche motivo, vogliono allontanarsi dalla Svezia".

"Siamo felici che sia Santino il primo giocatore a scendere – le parole di Patrick Englund – dopo non essere riuscito a entrare nella prima squadra del Varnamo. E’ perfetto per il nostro progetto. E in futuro arriveranno a Siena altri giocatori svedesi".

"Il mio sogno è giocare nel Real Madrid – ha detto ancora Lapadatovic – ma intanto cercherò di dare tutto per il Siena, i tifosi, il club. Sono un centrocampista centrale, ma posso giocare anche terzino, con i grandi sono abbastanza abituato a rapportarmi, ho sempre giocato sotto età".