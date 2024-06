Sarà al fianco del tecnico Bellini. La Querce: mister Buono lascia, arriva Vespasiano. Facchini nello staff del Viaccia

Prestigioso ingresso nello staff della prima squadra del Viaccia. Federico Facchini, ex giocatore di Viaccia, Zenith, Larcianese, ed ex ds al Csl Psc, sarà il nuovo collaboratore tecnico di mister Bellini per il prossimo campionato di Promozione. Nel frattempo continuano le conferme nell’organico che andrà, unica squadra nel circondario ad oggi, a tenere alta la bandiera pratese in questo difficile campionato. Resteranno in prima squadra il difensore Lorenzo Maiolino e i portieri Diego Biancalani e Erik Oliva Diaz (classe 2006). Saliranno dalla junores Fabio Caca (classe 2004) e Niccolo Bellucci (classe 2005), mentre si aggregherà dagli Allievi, dopo il campionato vinto con i pari età, Leonardo Hisely (classe 2007). Scendendo in seconda categoria, cambio in panchina per La Querce. Mister Giosuè Buono per motivi personali ha deciso di non proseguire il suo rapporto coi rossoblù. Al suo posto è stato scelto Maurizio Vespasiano (foto). Si avvarrà della collaborazione di Marco Nucciarelli.

L. M.