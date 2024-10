Sarà derby per cuori forti. Lelli alla prova Terranuova

Anticipo di campionato in salsa valdarnese al Brilli Peri per l’inedito assoluto in Serie D tra Montevarchi e Terranuova. Gli ospiti, guidati da Marco Becattini e forti di un organico collaudato e partito bene, approdano alla gara che inizierà alle 15 con due punti in più in classifica del Montevarchi, e di conseguenza l’impegno si annuncia severo per i ragazzi di Nico Lelli. Intenzionato, tenendo conto del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo a Livorno e del terzo confronto di campanile in una settimana di domenica ventura con il Figline, a praticare un moderato turnover. Con il ritorno nella lista dei disponibili dal triplo stop per squalifica del portiere Conti è altamente probabile che l’ex figlinese ritrovi spazio dal primo minuto, avvicendando il giovane Testoni, fin qui protagonista di un ottimo avvio di stagione. Se il trainer pisano deciderà la staffetta tra i pali, per l’under più giovane si contenderanno una maglia il 2007 Edoardo Sturli, schierato al posto dell’infortunato Vecchi dopo una ventina di minuti a Seravezza, e il centrocampista Nicola D’Alessandro, classe 2006. Nel caso, poi, non riesca a recuperare proprio Vecchi, gli assenti saranno due in casa aquilotta per un affaticamento muscolare accusato dal fantasista Andrea Orlandi, che sarà lasciato a riposo. Spazio, allora, nel 4-2-3-1, con Christian Rufini dietro il centravanti Carcani. In settimana sono stati ricordati i numerosi ex che insaporiscono la sfida, senza togliere niente agli altri, va rimarcata la milizia con i biancorossi di Leonardo Mannella, ora ai box per infortunio. Dal canto suo mister Becattini, parlando alla vigilia della partita, ha sottolineato di considerare l’Aquila un avversario più ostico del Grosseto ma non ha spento certo l’entusiasmo dei suoi calciatori. Diversi gli atleti ancora in infermeria tra gli ospiti (Saitta, Cioce, il già citato Mannella, Palazzini e Stopponi) ma rientra Oitana.

Così in campo (ore 15)

(4-2-3-1): Conti; Sturli, Ficini, Martinelli, Ciofi; Sesti, Borgia; Boncompagni, Rufini, Casagni; Carcani.

All. Lelli.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Petrioli, Bega, Senzamici, Cappelli; Privitera, Massai; Marini, Iaiunese, Tassi; Sacconi. All. Becattini

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia.

Giustino Bonci