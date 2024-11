Sarà l’osservato speciale nella sfida del Comunale. Tremolada torna da avversario. La prima da ex sotto la Minghelli

Sarà una domenica speciale per Luca Tremolada (nella foto). Il fantasista classe 1991, alla sua prima da ex contro il Cavallino con la Minghelli che ricorda fin troppo bene le sue magie con quella maglia numero 10 che gli venne affidata da Ezio Capuano. Ad Arezzo era arrivato proprio con il placet di Eziolino che lo aveva seguito quando giocava nel vivaio dell’Inter. All’ombra di San Cornelio mise insieme 33 partite, dieci gol e 8 assist. Un fantasista, un calciatore in grado di saltare l’uomo, creare superiorità numerica, segnare ma anche e soprattutto far segnare i compagni. Una sola stagione, il mancato accordo per il rinnovo e il passaggio all’Entella, quindi tanta serie B fino alla scorsa estate quando anche l’Arezzo era stato inserito tra i club che avrebbero gradito portarlo tra le propria fila. Da parte di viale Gramsci arrivò una smentita al riguardo, a onor del vero, e così negli ultimi giorni di mercato il trasferimento all’Ascoli con il quale adesso torna al Comunale. Non un buon momento per i bianconeri che hanno messo insieme fin qui due vittorie (una in casa, una fuori), tre pareggi e ben sette sconfitte, di cui cinque di fila. A livello personale fin qui 9 presenze e un assist. I tifosi amaranto sperano ovviamente che non sia quella di domani la partita giusta per interrompere il digiuno con il gol nel campionato di serie C.