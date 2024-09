Sara Mannini in Azzurro

Storico esordio della pisana Sara Mannini nella nazionale senior di rugby. Classe 2005, ha disputato da titolare il test match di Piacenza, svoltosi nei giorni scorsi, contro il Giappone, vinto dalle azzurre 24-8. Si tratta della prima volta che una pisana veste la maglia titolare della nazionale maggiore di rugby. "E’ stato une esordio inaspettato e sono emozionatissima - ha commentato Mannini dopo la prima con la maglia della nazionale -. Tutto questo è stato indescrivibile, ho avuto grande fiducia da parte degli allenatori e delle compagne di squadra. Si è aggiunto un piccolo tassello nel mio percorso e spero che questo sia un punto di partenza per il futuro".

Dopo essere stata tesserata anche per le Puma Bisenzio, milita con successo in Serie A Elite Femminile nei ranghi delle "Furie Rosse" del Rugby Colorno, in Emilia. Gli albori della sua carriera però risalgono ai tempi del Cus Pisa, quando conobbe nel 2015 la palla ovale in un campo estivo, prima di iniziare a giocare successivamente nella Scintilla Rugby, dove porta ancora avanti l’attività giovanile. La Mannini figura anche tra le convocate della Nazionale Femminile Under20 ed in passato è scesa in campo con successo nelle partite della Nazionale Femminile Under18. Sara Mannini è coinvolta poi nel progetto che quest’anno ha visto nascere in Italia due franchigie femminili, Zebre Parma e Benetton Rugby, sulla falsariga di quanto avviene da oltre un decennio nel settore maschile e che vede coinvolte le migliori atlete dei campionati di Serie A Elite e Serie A. Con la selezione delle Zebre Parma l’atleta pisana ha esordito lo scorso 7 gennaio a Valencia subentrando dalla panchina, vincendo l’incontro con la selezione iberica delle Iberians Valencia e trasformando una meta della compagna di squadra Alessia Gronda. "Si tratta di una enorme soddisfazione per la famiglia Mannini e per la Scintilla - dichiara Antonio Cotroneo, responsabile della Scintilla Rugby -, dopo anni di sacrifici a sostegno della giovane promessa". Il movimento rugbistico pisano è vivo e continua la propria attività con le giovanili alla Scintilla di Riglione, sui campi di Oratoio, con Prime Mete e Under 6, coordinati da coach Francesco Candido. Per "sostenere" i genitori dei piccoli rugbisti in attesa dei propri figli impegnati sul campo, la società ha attivato anche il corso di Touch-Rugby.

Michele Bufalino