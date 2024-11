Sarzana, illusione e crollo. Con Grosseto arriva il ko

Sarzana

3

Grosseto

4

HOCKEY SARZANA: Corona, Venè; Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis. All. Sergio Festa.

GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

Arbitri: Barbarisi e Iuorio.

Reti: pt 8’29 Illuzzi, 14’15 Barragan, 16’28 Cabiddu, 17’26 Sillero, 20’44 De Rinaldis, 21’04 Saavedra; st 6’10 Illuzzi

SARZANA – Sembra non avere fine il momento-no del Sarzana battuto in casa anche dal Grosseto e inchiodato nei bassi fondi della classifica. Quella dell’altra sera è la quarta sconfitta casalinga consecutiva dei rossoneri, sempre a secco di punti al ’Pala Tori’. E dire che la sfida contro Grosseto si era messa bene col vantaggio di Illuzzi dopo uno scambio con Ortiz. Al 13’ Borsi commette un fallo da blu per fermare Cabiddu lanciato a rete: Barragan colpisce il palo nella successiva punizione. In superiorità numerica, al 15’ Grosseto pareggia con Barragan, poi in contropiede Cabiddu porta avanti gli ospiti con un tiro dalla destra che batte sul palo ed entra in rete. Non passa nemmeno un minuto e Sillero firma il 3-1 per i maremmani.

Al 20’ un tiro al volo di De Rinaldis rimette in corsa il Sarzana. Il Grosseto però allunga nuovamente al 22’ con una deviazione volante di Saavedra, che corregge in rete il tiro di Paghi. A 3’54 Fongaro salva i grossetani sul rigore di Illuzzi e para anche sul tentativo effettuato dopo la respinta. Al 7’ Rubio lancia dalla sinistra Illuzzi che con una gran deviazione al volo riavvicina riporta sotto i rossoneri: i ragazzi di Festa si lanciano in attacco alla ricerca del pari, negato però da Fongaro che para un rigore a Rubio.

Risultati: Monza-Novara 4-2, Valdagno-Lodi 1-2, Follonica-Giovinazzo 4-1, Sandrigo-Trissino 2-11, Cgc Viareggio-Forte 1-4, Montebello-Bassano 3-4.

Classifica: Trissino, Forte, Lodi 18, Valdagno 14, Follonica 12, Bassano 13, Grosseto 10, Viareggio, Monza 9, Novara, Sarzana, Montebello 4, Giovinazzo 2, Sandrigo 1.