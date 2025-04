Sasso Marconi e Tau Altopascio: pareggio combattuto in terra bolognese

Sasso Marconi

2

Tau Altopascio

2

SASSO MARCONI: Celeste, Mambelli, Montanaro, Geroni, Cinquegrana, Marcaletti, Jassey (37’ st Mancini), Galassi, Pirazzoli (37’ st Armaroli), Pampaloni, Lisanti (30’ st Balleello). (A disp.: Stragapede, Barattini, Bonfiglioli, Pelloni, Michael, Baietti. All.: Pedrelli.

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Biagioni, Negro, Bongiorni (30’ st Atzeni), Ivani (41’ st Barsi), Manetti (20’ st Sichi), Bruzzo (37’ st Carcani), Lombardo (24’ st Bernardini), Andolfi, Motti. (A disp.: Pierallini, Belluomini, Bartelloni, Grossi). All.: Venturi.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Reti: 39’ pt e 19’ st Andolfi; 45’ pt Pirazzoli; 28’ st Mambelli.

Note: ammoniti Montanaro, Geroni, Lombardo, Biagioni.

SASSO MARCONI - Pareggio in terra bolognese per il Tau Altopascio che, in vantaggio per due volte, viene due volte ripreso. Ma, grazie a questo punto e alla concomitante sconfitta della Pistoiese nell’anticipo di sabato contro lo Zenith Prato, la band di Simone Venturi si trova, ora, al terzo posto solitario.

La cronaca. Nei primi minuti di gioco la sfida scorre liscia senza grandi sussulti. A rompere l’equilibrio, al 39’ del primo tempo, ci pensa una clamorosa disattenzione difensiva locale che consente al solito rapace d’area, Andolfi, di depositare in rete a porta sostanzialmente sguarnita. Scossa per l’inaspettato svantaggio, la band di Pedrelli si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari e, al 41’, serve un super intervento di Cabella per impedire ad una pericolosa conclusione di Jassey di infilarsi nell’angolino. E’ il preludio al pareggio che arriverà al tramonto della prima frazione di gioco: è, infatti, il 45’ esatto quando Pirazzoli, con una velenosa girata, piega i guantoni dell’estremo difensore avversario.

Nella ripresa, al 19’, la formazione di Venturi riesce a portarsi nuovamente avanti: lo scatenato Motti fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Andolfi che, da attaccante vero, non lascia scampo all’incolpevole Celeste. Affamato di punti salvezza, il Sasso inizia a premere al massimo sull’acceleratore per cercare quantomeno di riequilibrare la sfida e, al 28’, gli sforzi profusi producono i frutti sperati. Sugli sviluppi di un corner battuto dallo specialista capitan Geroni, Mambelli salta più in alto di tutti e, con una precisa incornata, insacca nella rete alle spalle di Cabella.

Nicola Baldini